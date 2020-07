Хенрик Фискер: Электрокроссовер Fisker Ocean будет использовать модульную платформу VW MEB для снижения себестоимости

Предприниматель Хенрик Фискер сделал неожиданное заявление по поводу будущего электрокроссовера Fisker Ocean. Оказывается, автопроизводитель собирается использовать в качестве основы не проприетарную платформу, а готовое решение VW MEB от немецкого автопроизводителя. Volkswagen пока никак не прокомментировал данное заявление.

Основной причиной данного решения назвали желание снизить стоимость электрокроссовера до обещанной отметки $29,999 (до льгот — $37,499) благодаря массовости используемой платформы и отсутствию расходов на разработку.

Show me ANY luxury SUV, gasoline or electric starting at $29,999 ???!!! No, it does not exist! Only with our business model using high volume MEB platform (millions volume)pricing & our proprietary development process. & only $250,- to reserve!#fisker #love #EVs $SPAQ pic.twitter.com/hB9ZyqA55d

— Henrik Fisker (@henrikfisker) July 16, 2020