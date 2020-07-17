Хенрик Фискер: Электрокроссовер Fisker Ocean будет использовать модульную платформу VW MEB для снижения себестоимости





Предприниматель Хенрик Фискер сделал неожиданное заявление по поводу будущего электрокроссовера Fisker Ocean. Оказывается, автопроизводитель собирается использовать в качестве основы не проприетарную платформу, а готовое решение VW MEB от немецкого автопроизводителя. Volkswagen пока никак не прокомментировал данное заявление.

Основной причиной данного решения назвали желание снизить стоимость электрокроссовера до обещанной отметки $29,999 (до льгот — $37,499) благодаря массовости используемой платформы и отсутствию расходов на разработку.

Show me ANY luxury SUV, gasoline or electric starting at $29,999 ???!!! No, it does not exist! Only with our business model using high volume MEB platform (millions volume)pricing & our proprietary development process. & only $250,- to reserve!#fisker #love #EVs $SPAQ pic.twitter.com/hB9ZyqA55d — Henrik Fisker (@henrikfisker) July 16, 2020

Отметим, что Хенрик Фискер не только раскрыл все технические подробности электрокроссовера, но и начал собирать предзаказы и даже объявил сроки выхода модели на рынок. При этом ранее он никогда не упоминал, что Fisker Ocean будет основан на VW MEB, так что можно предположить, что смена стратегии произошла совсем недавно.

В свою очередь Volkswagen неоднократно заявлял, что готов поделиться с другими автопроизводителями своей модульной платформой для электромобилей VW MEB. При этом заявление касается не только участников концерна VAG, немцы уже предоставили данное решение американскому автопроизводителю Ford. Однако если сотрудничество двух крупных производителей выглядит достаточно логично, то предоставление наработок Fisker, который пока проявил себя только как мелкосериный производитель вызывает вопросы.

У Volkswagen и так весьма амбициозные планы на собственные электромобили (анонс 70 новых моделей электромобилей и выпуск 22 млн экземпляров электромобилей в следующие 10 лет), так что «лишних тележек» VW MEB может просто не оказаться в наличии в достаточном количестве, по крайней мере на начальном этапе. А Fisker уже пообещал клиентам запустить производство в четвертом квартале 2021 года и начать первые массовые поставки клиентам в начале 2022 года. При этом в промежутке между 2022 и 2027 годом Хенрик Фискер планирует выпустить более 1 млн электромобилей трех различных моделей.

Напомним, что электрокроссовер Fisker Ocean должен получить мощность 300 л.с., батарею 80 кВтч, запас хода 500 км и целый ряд интересных особенностей.

Источник: InsideEV’s