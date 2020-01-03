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HiSilicon расправил плечи. Полупроводниковое подразделение Huawei теперь работает со сторонними заказчиками

HiSilicon расправил плечи. Полупроводниковое подразделение Huawei теперь работает со сторонними заказчиками

HiSilicon расправил плечи. Полупроводниковое подразделение Huawei теперь работает со сторонними заказчиками


Компания HiSilicon приступила к выпуску коммуникационных чипов 4G для открытого рынка. В официальном заявлении компании сказано, что внутреннее подразделение Huawei по выпуску чипов в настоящее время поставляет множество микросхем для отрасли. И хотя HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, у неё всегда был только один покупатель продукции – материнская компания Huawei.

Стратегия Huawei по сохранению HiSilicon как внутреннего подразделения, которому поручено проектировать и поставлять свои чипы только для Huawei, хорошо работала для телекоммуникационного гиганта. В частности, серия процессоров HiSilicon Kirin, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта, дала Huawei огромное преимущество перед конкурентами.

Но как оказалось, HiSilicon без каких-либо громких заявлений поставляла микросхемы в некоторые подсекторы, чего Huawei и HiSilicon ранее не признавали. Но во время проведения выставки ELEXCON 2019, проходившей в декабре 2019 года в Шэньчжэне, Shanghai HiSilicon Technology, основанная Huawei 1 апреля 2019 года, представила на открытом рынке коммуникационные чипы 4G. Это первый случай, когда Huawei и HiSilicon показали, что HiSilicon больше не является исключительным производителем чипов Huawei.

На выставке директор по маркетингу платформ и решений Shanghai HiSilicon Technology Чжао Цюцзин раскрыл новую более открытую стратегию по продаже чипов сторонним заказчикам.

Huawei и HiSilicon придерживаются своего видения создания «мира, в котором все вещи воспринимаются, и все вещи связаны». Ядром стратегии Everything Connected являются чипы и ключевые компоненты. Shanghai HiSilicon намерена предоставлять базовые чипы и компоненты для терминалов в различных сферах промышленности. В стремлении достичь этой цели и справиться с глобальной конкуренцией, HiSilicon адаптирует свои линейки продуктов. HiSilicon стремится разрушить барьеры между продуктами для внутреннего использования и продуктами для открытого рынка. В результате всех этих трансформаций были изменены названия продуктов и расширены сферы деятельности.

HiSilicon переименовал свою самую продаваемую линейку продуктов Camera. Теперь это называется Smart Vision. Если в рамках Camera в основном поставлялись профессиональные решения для контроля безопасности, то Smart Vision расширяет ассортимент продуктов, в том числе за счёт решений для визуального восприятия для бытовой и автомобильной электроники.

Две другие группы продуктов HiSilicon — телевизоры и телевизионные приставки — объединены в единую линейку Smart Media. HiSilicon надеется расширить рынок за счёт новых клиентов – от независимых телевизионных брендов и операторов телевизионных приставок до интеллектуальных терминалов с экраном любого размера и будущих центров умного дома. Этого планируется достичь путём предоставления платформы для интегрированных вычислений внешним разработчикам.

HiSilicon будет активно расширять свои бизнес связи. Область применения ИИ и решений интернета вещей очень широка. Компания теперь продаёт чипы связи 4G и 5G, завоёвывая рынок подключённых умных устройств. Компания также уделяет внимание домашним сетям для достижения полного покрытия посредством Wi-Fi и оптической сети.

Кроме того, HiSilicon теперь имеет три группы бизнес-направления: дисплеи, автомобильная электроника, робототехника. Все эти изменения означают, что HiSilicon стремится расширить свою деятельность за пределы существовавших ранее ограничений, предлагая полномасштабные интеллектуальные решения в виде терминальных чипов.

Источник: eetimes

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