HiSilicon расправил плечи. Полупроводниковое подразделение Huawei теперь работает со сторонними заказчиками





Компания HiSilicon приступила к выпуску коммуникационных чипов 4G для открытого рынка. В официальном заявлении компании сказано, что внутреннее подразделение Huawei по выпуску чипов в настоящее время поставляет множество микросхем для отрасли. И хотя HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, у неё всегда был только один покупатель продукции – материнская компания Huawei.

Стратегия Huawei по сохранению HiSilicon как внутреннего подразделения, которому поручено проектировать и поставлять свои чипы только для Huawei, хорошо работала для телекоммуникационного гиганта. В частности, серия процессоров HiSilicon Kirin, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта, дала Huawei огромное преимущество перед конкурентами.

Но как оказалось, HiSilicon без каких-либо громких заявлений поставляла микросхемы в некоторые подсекторы, чего Huawei и HiSilicon ранее не признавали. Но во время проведения выставки ELEXCON 2019, проходившей в декабре 2019 года в Шэньчжэне, Shanghai HiSilicon Technology, основанная Huawei 1 апреля 2019 года, представила на открытом рынке коммуникационные чипы 4G. Это первый случай, когда Huawei и HiSilicon показали, что HiSilicon больше не является исключительным производителем чипов Huawei.

На выставке директор по маркетингу платформ и решений Shanghai HiSilicon Technology Чжао Цюцзин раскрыл новую более открытую стратегию по продаже чипов сторонним заказчикам.

Huawei и HiSilicon придерживаются своего видения создания «мира, в котором все вещи воспринимаются, и все вещи связаны». Ядром стратегии Everything Connected являются чипы и ключевые компоненты. Shanghai HiSilicon намерена предоставлять базовые чипы и компоненты для терминалов в различных сферах промышленности. В стремлении достичь этой цели и справиться с глобальной конкуренцией, HiSilicon адаптирует свои линейки продуктов. HiSilicon стремится разрушить барьеры между продуктами для внутреннего использования и продуктами для открытого рынка. В результате всех этих трансформаций были изменены названия продуктов и расширены сферы деятельности.

HiSilicon переименовал свою самую продаваемую линейку продуктов Camera. Теперь это называется Smart Vision. Если в рамках Camera в основном поставлялись профессиональные решения для контроля безопасности, то Smart Vision расширяет ассортимент продуктов, в том числе за счёт решений для визуального восприятия для бытовой и автомобильной электроники.

Две другие группы продуктов HiSilicon — телевизоры и телевизионные приставки — объединены в единую линейку Smart Media. HiSilicon надеется расширить рынок за счёт новых клиентов – от независимых телевизионных брендов и операторов телевизионных приставок до интеллектуальных терминалов с экраном любого размера и будущих центров умного дома. Этого планируется достичь путём предоставления платформы для интегрированных вычислений внешним разработчикам.

HiSilicon будет активно расширять свои бизнес связи. Область применения ИИ и решений интернета вещей очень широка. Компания теперь продаёт чипы связи 4G и 5G, завоёвывая рынок подключённых умных устройств. Компания также уделяет внимание домашним сетям для достижения полного покрытия посредством Wi-Fi и оптической сети.

Кроме того, HiSilicon теперь имеет три группы бизнес-направления: дисплеи, автомобильная электроника, робототехника. Все эти изменения означают, что HiSilicon стремится расширить свою деятельность за пределы существовавших ранее ограничений, предлагая полномасштабные интеллектуальные решения в виде терминальных чипов.

Источник: eetimes