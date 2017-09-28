HMD представила новый вариант Nokia 3310 с поддержкой 3G, но значительно меньшей автономностью

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В последнее время все больше мобильных операторов отключают устаревшие сети 2G, высвобождая ценный радиочастотный ресурс для новых технологий 4G LTE и 5G. Особенно часто подобные новости приходят из США. Из последних примеров – сворачивание сетей 2G оператором AT&T, о котором мы писали в начале года. В то же время нашумевшая новая версия легендарного Nokia 3310 ограничена поддержкой связи 2G. Похоже, компания HMD Global, которая сейчас выпускает новые мобильные телефоны и смартфоны Nokia, только сейчас осознала свою недоработку. Она выпустила смартфон Nokia 3310 3G в новых цветах корпуса, с обновленным интерфейсом и, как явствует из названия, поддержкой 3G.

В пресс-релизе, посвященному анонсу Nokia 3310 3G, производитель отмечает, что теперь еще больше преданных фанатов бренда, испытывающих теплые ностальгические чувства, смогут приобрести устройство.

Помимо поддержки 3G новая версия Nokia 3310 3G добавляет новые цвета в палитру обновленного смартфона, а также приносит обновленный интерфейс с расширенными возможностями кастомизации, включая изменения положения значков и шесть цветовых тем оформления.

На одном заряде Nokia 3310 3G сможет проработать до 6,5 часов в режиме разговора и до 27 дней в режиме ожидания. Для сравнения, Nokia 3310, предназначенный для работы в сетях 2G, обеспечивает до 22 часов разговоров и до 25 дней в режиме ожидания.

Смартфон Nokia 3310 3G будет предложен в цветах Azure, Yellow, Warm Red и Charcoal. В продажу он поступит в середине октябре по цене €69.

Источник: HMD