HMD выходит на рынок смарт-часов и представляет наушники

HMD в придачу к продажам смартфонов официально вышла на рынок смарт-часов, представив сразу две модели: флагманские Watch X1 и более универсальные Watch P1. Вместе с ними бренд анонсировал шесть новых беспроводных наушников серии Dub.





HMD Watch X1 и Watch P1

Умные часы HMD Watch X1 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Экран поддерживает режим Always On Display и анимированные циферблаты. Watch P1 получили более крупный 1,83-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 240×284 пикселя и яркостью до 550 нит.

Набор сенсоров у Watch X1 и Watch P1 одинаковый. Часы измеряют пульс и уровень SpO2, поддерживают более 700 режимов активности, отслеживают сон, уровень стресса и сожженные калории. Watch X1 имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP68, тогда как Watch P1 соответствует стандарту IP67. Обе модели поддерживают Bluetooth-звонки, оповещения из приложений и уведомлений, а также управление музыкой. Часы работают под управлением собственной операционной системы реального времени (RTOS). Для управления ими доступно приложение HMD Watch App для Android и iOS.





Автономность Watch X1 заявлена на уровне до 5 дней работы с включенным Always On Display. Watch P1 работает до 4 дней без подзарядки. Обе модели заряжаются с помощью фирменных магнитных зарядных устройств. Для ремешков используется стандартное крепление 22 мм, что упрощает замену аксессуаров.

HMD Watch X1 доступен в цветах Gray Green, Black, Gray Metallic и Silver Leather. Watch P1 предлагают в черном и серебристом вариантах. Информацию о ценах и старте продаж компания пока не раскрыла.

Беспроводные наушники HMD Dub

Вместе со смарт-часами HMD представила шесть моделей TWS-наушников серии Dub. Флагманом линейки стали Dub X50 Pro с Bluetooth 5.3, активным шумоподавлением (ANC), автономностью до 60 часов (15,8 часа от самих наушников), защитой IPX4 и четырьмя микрофонами.

Модель Dub X50 имеет подобные характеристики, но без ANC. Общее время воспроизведения увеличено до 70 часов, из которых 17,9 часа обеспечивают сами наушники. Dub S60 предлагают до 35 часов автономной работы и поддержку ENC. Dub P70 оснащены ANC и работают до 45 часов. Dub P60 обеспечивают до 30 часов воспроизведения, а Dub P50 — до 25 часов. В отличие от Amped Buds, эти новинки не умеют заряжать смартфон.

HMD сообщила, что Dub X50 будут стоить около $30 на рынке Филиппин. Dub S60 оценены в $28, а Dub P60 — в $20.

Источник: gsmarena