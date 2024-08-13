HMD Hyper возрождает дизайн Nokia Lumia и получает чип Snapdragon 6 Gen 1 — инсайдер

Ожидается, что вскоре компания HMD выпустит новый смартфон среднего уровня HMD Hyper. Инсайдер @smashx_60 уже поделился в X (Twitter) характеристиками этой модели.

HMD Hyper в плане дизайна напоминает недавний HMD Skyline, вдохновленный внешним видом Nokia Lumia. Устройство имеет плоский дисплей с большими рамками и изогнутыми боками. Дисплей будет использовать OLED-панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В смартфоне используется процессор Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Также сообщается, что он оснащен слотом для карт MicroSD для расширения памяти.

Устройство будет оснащено основной 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения в паре с модулями на 13 МП и 8 МП. Основная камера позволит записывать видео до 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Смартфон также будет иметь 50-мегапиксельную селфи-камеру, способную записывать видео FHD со скоростью 60 кадров в секунду. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Учитывая эти характеристики, похоже, что HMD Hyper будет несколько ограниченной версией модели HMD Skyline.

Сейчас цена и сроки официального анонса смартфона HMD Hyper остаются неизвестными.

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Источник: gizmochina

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