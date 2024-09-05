Новости Игры 05.09.2024 в 10:58 comment views icon

Hogwarts Legacy 2 быть: компания Warner Bros. подтвердила разработку сиквела

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Ігор Панченко

Автор новостей

Hogwarts Legacy 2 быть: компания Warner Bros. подтвердила разработку сиквела

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Компания Warner Bros. Games рассматривает разработку продолжения популярной игры Hogwarts Legacy как одно из приоритетных направлений на ближайшие годы.

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Финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс в интервью изданию Variety рассказал о планах компании относительно будущего франшизы Hogwarts Legacy. По его словам, создание сиквела игры станет одной из главных задач компании в течение следующих нескольких лет.

Виденфельс отметил важность игрового направления для стратегического развития Warner Bros. Discovery. Компания ожидает значительного роста доходов от этого сегмента бизнеса.

Первая часть Hogwarts Legacy, выпущенная в феврале 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, стала одним из лидеров продаж прошлого года. За первые две недели реализовали более 12 миллионов копий игры, а общие продажи за год превысили 22 миллиона.

Точные сроки выхода Hogwarts Legacy 2 пока не называют, но учитывая заявление Виденфельса, это произойдет не раньше, чем через несколько лет. Тем временем появились слухи о возможной разработке Director’s Cut версии первой части игры.

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Источник: Insider-gaming

Раздел Игры выходит при поддержке?

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