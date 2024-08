В игре Harry Potter: Quidditch Champions появился легендарный мем о Хагриде с Playstation 1

Раздел Игры выходит при поддержке ?

«Ты сделал это, Гарри».

На официальном веб-сайте «Гарри Поттера» появилась информация о пасхалках, которые игроки смогут найти в новой игре Harry Potter: Quidditch Champions. Среди них — упоминания о дебютном полете Гарри и его первом пойманном золотом снитче. Однако наибольшее внимание привлекла отсылка к мему с Хагридом.

Разработчики игры добавили возможность использовать бумажную маску с изображением лица Хагрида в низком разрешении. Это изображение стало популярным мемом в интернете в последние годы.

Мем происходит из игры Harry Potter and the Philosopher’s Stone, выпущенной для оригинальной PlayStation в 2001 году. В интернете его часто называют «Хеггорд» или «Ты сделал это, Гарри Поттер» (You dun it nao Arry Porrer) из-за забавного вида персонажа.

Игроки смогут опробовать маску-мем уже в скором времени. Цифровая версия игры Harry Potter: Quidditch Champions выйдет 3 сентября 2024 года на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series, а также на ПК (Steam, Epic Games). Физические копии появятся в продаже 8 ноября. Версия для Nintendo Switch запланирована на конец 2024 года.

Источник: IGN

