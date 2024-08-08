Hogwarts Legacy не спасла: почему Warner Bros. рассматривает продажу игрового бизнеса

Чтобы сохранить целостность компании, Warner Bros. готова расстаться с частью игрового бизнеса.
По данные Financial Times, руководство Warner Bros. ищет способы улучшить финансовое состояние компании. Цена акций Warner Bros. Discovery, подразделения компании, занимающегося игровой индустрией, упала почти на 70% с момента создания в 2022 году.
Топ-менеджмент рассматривал вариант разделения компании, но отклонил этот план из-за риска многочисленных судебных исков. Вместо этого компания планирует продать меньшие активы.
Среди возможных вариантов — продажа польского телеканала TVN или доли игрового бизнеса Warner, который владеет правами на игры о Гарри Поттере. Самым успешным проектом стала Hogwarts Legacy — одна из самых продаваемых игр 2023 года. За первые два месяца после выхода игроки провели в ней более 406 миллионов часов, а розничные продажи за первый квартал 2023 года принесли компании более 1 миллиарда долларов.
С момента создания в 2022 году Warner Bros. Discovery сосредоточилась на сокращении расходов и погашении долгов. Компания провела несколько волн увольнений и продала некоторые активы, в частности All3Media.
Решение о продаже активов может быть связано с неудачным запуском другого проекта Warner Bros. Games — Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра, выпущенная в феврале 2024 года, стала одним из крупнейших провалов компании, нанеся убытки в 200 миллионов долларов. Изначально Warner Bros. рассматривала возможность прекращения поддержки игры после пятого сезона, но позже решила продлить ее еще на год.
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Источник: 80.lv
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