Sony продала 61 млн консолей PlayStation 5, але продажі обладнання впали на 32%

Sony досягла значного успіху, продавши понад 61 мільйон консолей PlayStation 5, але компанія зіткнулася зі зниженням продажів обладнання на 32% порівняно з минулим роком.

У своєму останньому фінансовому звіті Sony розкрила деталі продажів консолей PlayStation 5. За останній квартал компанія реалізувала 2,4 мільйона пристроїв. Це суттєво менше, ніж 3,3 мільйона за аналогічний період 2023 року та 4,5 мільйона за попередній квартал.

Попри падіння продажів обладнання, Sony зафіксувала зростання загального доходу від ігрового сегмента на 12% у річному вимірі. Це призвело до збільшення прибутку на 33%.

Компанія пояснює цей успіх двома ключовими чинниками. По-перше, дохід від програмного забезпечення зріс на 18%. По-друге, виторг від мережевих сервісів, переважно PlayStation Plus, збільшилася на 25%.

Sony не розкриває точну кількість передплатників PlayStation Plus. Натомість компанія повідомляє про щомісячну кількість активних користувачів PlayStation Network. Зараз цей показник становить 116 мільйонів, що на 8 мільйонів більше, ніж торік. Однак це трохи менше за 118 мільйонів користувачів у попередньому кварталі.

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Цікаво, що кількість проданих ігор фактично зменшилася на 5% порівняно з минулим роком. Зростання доходів і прибутку можна пояснювати підвищенням цін на ігри.

У звітному кварталі Sony випустила ексклюзив для PS5 — гру Stellar Blade. За даними розробника ShiftUp, до кінця червня продали мільйон копій цієї гри.

Порівнюючи з конкурентами, Nintendo за той самий період продала 2,1 мільйона консолей Switch. Хоча Sony продає більше одиниць PS5, Switch відстає не надто сильно, з огляду на те, що це вже сьомий рік випуску консолі.

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Джерело: Eurogamer