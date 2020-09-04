Honor анонсировала ноутбук MagicBook Pro 16 с процессором AMD Ryzen 5





В то время как производители ноутбуков активно анонсируют новые модели на базе недавно представленных процессоров Intel Tiger Lake, Honor вывела на рынок устройство на базе чипа AMD Ryzen 5. Соответствующая модель предлагается в рамках линейки MagicBook Pro 16.

Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 ориентирован на пользователей, занимающихся творческой деятельностью и дизайном. Устройство оснащено 16,1-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD и охватом 100% цветового пространства sRGB. Максимальная яркость изображения составляет 300 нит. Конфигурация включает гибридный процессор APU AMD Ryzen 5 4600H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. Пользователям доступны клавиатура с подсветкой, выдвижная веб-камера, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания, один порт USB-C, три порта USB 3.2 Type-A, видеовыход HDMI 2.0 и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Комплектная батарея ёмкостью 56 ВТч обеспечивает до 11 часов автономной работы. Благодаря поддержке быстрой зарядки восполнить 50% ёмкости батареи можно всего за 30 минут. Масса новинки составляет 1,68 кг. Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 поступит в продажу в Европе 7 сентября по рекомендованной розничной цене €900.

Также анонсированы обновлённые ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15, которые получили процессор AMD Ryzen 5 4500U. В данном случае предлагаются конфигурации с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем ёмкостью 256 или 512 ГБ. Обе системы содержат один порт USB-C, два порта USB-A, видеовыход HDMI и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Модель Honor MagicBook 14 можно будет купить по цене €750 (за конфигурацию 8/512 ГБ), начиная с 21 сентября. Версия MagicBook 15 появится в продаже в октябре по цене €700 за такую же конфигурацию.

Источник: Engadget