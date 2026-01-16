Новости Устройства 16.01.2026 comment views icon

Honor демонстрирует комплект камеры для Magic 8 RSR Porsche Design

Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design

Honor продолжает подогревать интерес к серии Magic 8 и после намека на тонкую версию Magic 8 Pro Air опубликовала новый тизер, посвященный модели Magic 8 RSR Porsche Design. Компания официально подтвердила, что смартфон получит специальный фотонабор для мобильной съемки.

Официальная презентация Honor Magic 8 Pro Air и Honor Magic 8 RSR Porsche Design состоится 19 января, сначала на китайском рынке. По данным Honor, Magic 8 RSR Porsche Design имеет ведущий в отрасли рейтинг стабилизации изображения CIPA 6,5, тогда как у Magic 8 Pro этот показатель составляет 5,5. В сочетании с фотонабором компания обещает «впечатляющее качество снимков».

Фотонабор включает телефото-конвертер, специальный чехол, который позволяет физически закрепить конвертер на смартфоне, а также профессиональный держатель с отдельной кнопкой спуска затвора и колесом управления. Таким образом, Magic 8 RSR Porsche Design становится в один ряд с Oppo Find X9 Ultra / Find X9 Pro и Vivo X300 Pro, которые также предлагают фирменные комплекты для мобильной фотографии.

По предварительной информации, Magic 8 RSR Porsche Design будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство получит металлический корпус и отдельную кнопку камеры на боковой грани. Также смартфону приписывают 200-Мп телефото камеру с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и диафрагмой объектива f/2.6. Она дополнительно обеспечит возможность макро съемки. Основная камера будет иметь объектив с фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой f/1.6. Honor, вероятно, отказывается от переменной диафрагмы, которая была у предшественника (f/1.4-f/2.0). Кроме того, Magic 8 RSR Porsche Design сможет похвастаться быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

