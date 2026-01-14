Новости Устройства 14.01.2026 comment views icon

Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камеры и батарея 5500 мА-ч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год

В то время как Xiaomi отказывается от идеи создания сверхтонкого смартфона, Honor, наоборот, готова сделать ставку на такое устройство. Компания намекнула на модель Honor Magic 8 Pro Air в новом тизере, где подтвердила ключевые особенности устройства: ультратонкий корпус, сверхлегкую конструкцию и характеристики телефото-камеры. Смартфон также показали вместе с Honor Magic 8 RSR Porsche Design, что дополнительно подогрело интерес к новинке.

Согласно тизерному постеру, Honor Magic 8 Pro Air получит корпус толщиной всего 6,1 мм и тройную основную камеру. Производитель уже раскрыл параметры одного из модулей — перископического телеобъектива. Он будет иметь разрешение 64 Мп, что совпадает с предыдущими утечками. Ожидается, что этот модуль обеспечит 3,2-кратный оптический зум. Основная камера использует большой сенсор формата 1/1,3 дюйма, что обычно характерно для флагманских моделей.

Помимо минимальной толщины, смартфон выделяется и весом. Если iPhone Air весит 165 г, а Galaxy S25 Edge — 163 г, то Magic 8 Pro Air останавливается на отметке 155 г. Это делает его одним из самых легких смартфонов текущего поколения.

По предварительной информации, Honor Magic 8 Pro Air будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9500. Смартфон предложат в конфигурациях с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью до 1 ТБ. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 5500 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Также известно о четырех цветовых вариантах корпуса: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black.

Ориентировочная цена Honor Magic 8 Pro Air и сроки выхода на рынок пока не раскрываются.

Источник: gizmochina

Популярные новости

arrow left
arrow right
Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition — когда дизайн действительно оригинальный
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Samsung Galaxy TriFold официально получил функцию второго монитора
Производители смартфонов хотят вернуть microSD, чтобы переложить приобретение памяти на пользователя
Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч
Первые изображения RedMagic 11 Air
Google разворачивает запись звонков для Pixel 6 и более новых моделей
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Xiaomi представила Poco M8 5G и M8 Pro 5G: как Note 15, только с другими камерами
Появились характеристики Google Pixel 10a — минимальные изменения по сравнению с 9a
Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены
Первые тесты Samsung Galaxy S26 с Exynos 2600: производительность GPU догоняет Snapdragon
Oppo представила Reno15 и Reno15 Pro от $425: яркость 3600 нит и камеры на 200 Мп
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
Honor Watch X5: вышли небольшие часы со 120 спортивными режимами за $60
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Вышли Huawei Mate 80 и 80 Pro: 8000 нит, Wi-Fi 7+ и цена до $1800
Google Pixel могут испортить праздничную фотосессию — не все фото сохраняются
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Samsung отказала в продаже памяти сама себе, Galaxy S26 ожидает подорожание
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить