Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камеры и батарея 5500 мА-ч

В то время как Xiaomi отказывается от идеи создания сверхтонкого смартфона, Honor, наоборот, готова сделать ставку на такое устройство. Компания намекнула на модель Honor Magic 8 Pro Air в новом тизере, где подтвердила ключевые особенности устройства: ультратонкий корпус, сверхлегкую конструкцию и характеристики телефото-камеры. Смартфон также показали вместе с Honor Magic 8 RSR Porsche Design, что дополнительно подогрело интерес к новинке.

Согласно тизерному постеру, Honor Magic 8 Pro Air получит корпус толщиной всего 6,1 мм и тройную основную камеру. Производитель уже раскрыл параметры одного из модулей — перископического телеобъектива. Он будет иметь разрешение 64 Мп, что совпадает с предыдущими утечками. Ожидается, что этот модуль обеспечит 3,2-кратный оптический зум. Основная камера использует большой сенсор формата 1/1,3 дюйма, что обычно характерно для флагманских моделей.

Помимо минимальной толщины, смартфон выделяется и весом. Если iPhone Air весит 165 г, а Galaxy S25 Edge — 163 г, то Magic 8 Pro Air останавливается на отметке 155 г. Это делает его одним из самых легких смартфонов текущего поколения.

По предварительной информации, Honor Magic 8 Pro Air будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9500. Смартфон предложат в конфигурациях с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенным хранилищем емкостью до 1 ТБ. Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 5500 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Также известно о четырех цветовых вариантах корпуса: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black.

Ориентировочная цена Honor Magic 8 Pro Air и сроки выхода на рынок пока не раскрываются.

Источник: gizmochina