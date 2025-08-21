Хоррор глазами собаки: трейлер нашумевшего фильма "Хороший мальчик" с 95% на Rotten Tomatoes

«Хороший мальчик» быстро стал одним из самых обсуждаемых фильмов 2025 года, благодаря уникальной интерпретации истории о доме с привидениями: все повествование здесь ведется от имени собаки.

«Пес Инди переезжает в сельский дом со своим хозяином Тоддом, но впоследствии обнаруживает, что в тени нового жилья скрываются сверхъестественные сущности, невидимые человеческому глазу. Верное и храброе животное будет бороться за защиту человека, которого любит больше всего в жизни».

«Хороший мальчик» — дебютная режиссерская работа Бена Леонберга, которую он независимо спродюсировал с женой Кари Фишер и написал сценарий в сотрудничестве с Алексом Кэнноном. Лента отличается особым визуальным подходом, часто кадрируя сцены с уровня глаз собаки, чтобы подчеркнуть видение Инди. Из интересного и здесь то, что главную «собачью» роль в фильме сыграл питомец режиссера, которого расхвалили за «выдающуюся игру», передавшую эмоции без диалогов или улучшения компьютерной графики.

Другие ключевые роли взяли на себя Ларри Фессенден, Ариэль Фридман, Шейн Дженсен, Аня Краучек и Стюарт Руди.

«Думаю, что каждый, кто имел домашнего любимца, задавался вопросом или, возможно, волновался, почему его собака лает в пустоту или смотрит в пустые углы. Мы хотели исследовать это как основной двигатель фильма и превратить его в историю о доме с привидениями», — говорил Леонберг в комментарии Deadline. «Говорят, что не стоит работать с детьми или животными не просто так… решением этой проблемы было построить производство полностью вокруг собаки».

Леонберг с женой «адаптировали» для истории собственный дом. В целом съемки длились около 400 дней и требовали много терпения, учитывая тот факт, что Инди не является квалифицированной собакой-актером.

Фильм дебютировал на кинофестивале SXSW в марте и продолжил показы на фестивалях Fantasia и Overlook, везде получив положительные отзывы. Сейчас у «Хорошего мальчика» 95% рейтинга на Rotten Tomatoes, что является одной из самых высоких оценок для хорроров, да и вообще всех лент, выпущенных в 2025 году.

«Одна из главных причин, почему «Хороший мальчик» работает так хорошо, заключается в том, что он воспринимает себя довольно серьезно. Это не комедия и не пародия, это действительно тревожно в определенных сегментах, особенно когда Инди и Тодд смотрят странные старые домашние фильмы с участием покойного дедушки последнего, или когда первого посещает призрак собаки по имени Бандит, где он одновременно очарован и напуган четвероногим духом», — из рецензии Collider.

«Хороший мальчик» стартует в кинотеатрах США 3 октября и с 10 октября будет транслироваться в Великобритании. Неизвестно, получит ли лента расширенный международный прокат, или же выйдет ли на каком-то из стримингов.

Официальный трейлер можно посмотреть ниже. Интересно, что согласно аналитике Goggle, вопросом, который больше всего взволновал потенциальных зрителей после его релиза, стал «Умрет ли Инди в финале фильма?», поскольку поисковые запросы выросли на 2000%. Это не очень удивляет, поскольку для подобных вопросов существует даже отдельный сайт. Надеемся, что для «Хорошего мальчика» подготовили хороший финал.