HP анонсировала моноблок и планшет-трансформер с Chrome OS, а также монитор с сертификацией Works With Chromebook





Компания HP подготовила к выпуску несколько новых устройств на базе операционной системы Chrome OS: моноблочный компьютер Chromebase AiO и трансформируемый планшет Chromebook x2 11. В дополнение к ним анонсирован новый монитор, сертифицированный Works With Chromebook. Все три устройства ориентированы на студентов, семьи и обычных потребителей.

Моноблок HP Chromebase AiO оснащён 21,5-дюймовым сенсорным дисплеем, который можно вращать и переводить из ландшафтной ориентации в портретную. Панель имеет разрешение Full HD 1920х1080 точек. Система может включать процессор Intel Pentium Gold или чип Core i3 10-го поколения. Базовая конфигурации с процессором Pentium Gold включает 4 ГБ оперативной памяти и хранилище eMMC ёмкостью 64 ГБ. Версия с процессором Core i3 предлагает уже 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ.

Основание конической формы изготовлено из алюминия и содержит 2 динамика мощностью по 5 Вт, два порта USB-C, два порта USB-A и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. В устройстве интегрирована 5-мегапиксельная камера для видеозвонков. Предусмотрена возможность деактивации камеры и микрофона. В комплект поставки включается беспроводная клавиатура и мышь. Цена базовой конфигурации моноблочного компьютера HP Chromebase AiO составляет $599,99. Новинка поступит в продажу в этом месяце.

Устройство HP Chromebook x2 11 может трансформироваться в ноутбук или планшет. Для использования в качестве ноутбука потребуется использовать подставку и съёмную клавиатуру на магнитном креплении. Планшетная часть включает сенсорный 11-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1440 точек (соотношение сторон 3:2) и процессор Qualcomm Snapdragon 7c первого поколения. Конфигурация может включать 4 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 64 или 128 ГБ. Также есть слот для карты памяти microSD и два порта USB-C – для подзарядки и передачи данных. В кнопку питания интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В устройстве есть стерео динамики, но нет 3,5-миллиметрового разъёма для наушников. На задней панели доступна одиночная 8-мегапиксельная камера, а для автопортретов и видеозвонков предназначена 5-мегапиксельная фронтальная камера. В качестве опции предлагается поддержка связи 4G LTE. В комплект поставки включается беспроводное перо на магнитном креплении. Цена HP Chromebook x2 11 также стартует с отметки $599,99 за базовую конфигурацию.

Монитор HP M24fd имеет сертификацию Google Works With Chromebook и может легко подключаться к устройствам с Chrome OS. Он имеет диагональ экрана 23,8 дюйма и поддерживает разрешение Full HD 1920х1080 точек. Новинка выполнена на базе IPS панели, обеспечивает углы обзора до 178 градусов и охват 99% цветового пространства sRGB. Максимальная яркость изображения составляет 300 нит. Дополнительно сообщается о поддержке частоты обновления изображения 75 Гц и технологии AMD FreeSync. Дисплей имеет антибликовое покрытие.

Монитор HP M24fd может подключаться к ноутбукам с Chrome OS через порт USB-C. При таком подключении он может одновременно передавать на ноутбук до 65 Вт энергии для подзарядки аккумулятор. Также поддерживается возможность подключения к другим источникам сигнала. Для этого доступны разъёмы HDMI 1.4 и VGA. Кроме того, в новинке доступны два порта USB-A для подключения периферийных устройств или аксессуаров. Подставка позволяет регулировать наклон плоскости дисплея в диапазоне от -5 до +25 градусов. Монитор HP M24fd поступит в продажу в октябре по цене $249,99.

Источник: The Verge