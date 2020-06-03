HP анонсировала ноутбуки Omen 15 модельного ряда 2020 года с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Renoir





Компания HP обновила свою линейку игровых ноутбуков Omen 15, оснастив их новейшими процессорами. При этом на выбор пользователей предлагаются конфигурации, включающие чипы как производства Intel, так и AMD.

Дизайн новых ноутбуков HP Omen 15 модельного ряда 2020 года претерпел заметные изменения по сравнению с версиями 2019 года. Как отмечает производитель, новая модель является более функциональным ноутбуком, которая может использоваться как для развлечений, так и для работы. Таким образом, дизайн утратил типичные игровые особенности в пользу более тонкого и компактного исполнения. В результате, ноутбук стал на 11% тоньше предшественника, теперь его толщина составляет 22,5 мм. Вместе с тем, система немного прибавила в весе и стала на 90 грамм тяжелее (модель 2,47 кг против 2,38 кг). Внутренняя конструкция также претерпела изменения. В новых моделях применяются более крупные вентиляторы (размер увеличен на 25%), которые способны создавать на 62% больший воздушный поток. Размеры внешних выпускных отверстий для нагретого воздуха увеличены на 16%.

Что касается технических характеристик, новинка предлагается в конфигурациях с процессорами Intel до Core i7-10750H и видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. В случае использования чипов AMD можно выбрать устройства с процессором до Ryzen 9 4800H и видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 2060. Отметим, для моделей 2019 года была доступна конфигурация с видеокартой GeForce RTX 2080. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 16 ГБ, а ёмкость встроенного твердотельного накопителя – от 256 ГБ до 1 ТБ. Большинство конфигураций предлагается с 15,6-дюймовыми IPS Full HD панелями, частота обновления изображения которых составляет 60 или 144 Гц. Однако топовые версии с процессором Intel Core i7-10750H могут включать IPS Full HD панель с частотой 300 Гц или OLED 4K панель с частотой 60 Гц. Подробные технические характеристики каждой из доступных конфигураций представлены в следующей таблице.

Процессор Видеокарта Память Накопитель Дисплей Ryzen 5 4600H GeForce GTX 1650 Ti 8 ГБ 256 ГБ Full HD, IPS, 60 Гц Ryzen 7 4800H GeForce GTX 1660 Ti 8 ГБ 512 ГБ Full HD, IPS, 144 Гц Ryzen 7 4800H GeForce GTX 1660 Ti 16 ГБ 512 ГБ Full HD, IPS, 144 Гц Ryzen 7 4800H GeForce GTX 1660 Ti 16 ГБ 1 ТБ Full HD, IPS, 144 Гц Ryzen 7 4800H GeForce RTX 2060 8 ГБ 256 ГБ Full HD, IPS, 144 Гц Core i7-10300H GeForce RTX 2060 8 ГБ 256 ГБ Full HD, IPS, 144 Гц Core i7-10750H GeForce RTX 2060 16 ГБ 512 ГБ Full HD, IPS, 300 Гц Core i7-10750H GeForce RTX 2070 Max-Q 16 ГБ 1 ТБ UHD, OLED, 60 Гц

Пока что сведения о цене новых ноутбуков HP Omen 15 противоречивы. По данным одних источников, обе стартовые конфигурации на базе процессоров AMD и Intel получат одинаковую цену $999. Однако другие источники утверждают, что цена стартовой конфигурации в $999 доступна лишь для версии с процессором AMD Ryzen 5 4600H, а устройство на базе чипа Intel Core i5-10300H будет стоить как минимум $1099. Продажи новинок должны начаться в июле.

Источник: videocardz