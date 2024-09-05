HP OmniBook Ultra Flip 14: ноутбук-трансформер с Intel Core Ultra 200V и ценой от $1499

HP подготовила к выпуску ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, основанный на новом флагманском процессоре Intel серии Core Ultra 9 200V. Устройство выполнено в изменяемом дизайне, который позволяет легко трансформировать ноутбук в планшет.

Новинка получила сенсорный 14-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3К и соотношением сторон 16:10. Панель поддерживает переменную частоту обновления в диапазоне 48-120 Гц. Также поддерживается возможность использования стилуса.

Ключевым обновлением в сегменте легких ноутбуков HP является новый процессор серии Core Ultra 200V под кодовым названием Lunar Lake. OmniBook Ultra Flip 14 — это устройство премиум-класса, доступное с процессорами Core Ultra 5 266V или Core Ultra 9 288V. Обе версии имеют по 8 ядер, но они отличаются по тактовой частоте, интегрированной графике и производительности NPU. Разные процессоры предлагают разный объем оперативной памяти. Таким образом, система может иметь 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти без возможности расширения.

Поскольку CPU, GPU, NPU и даже память интегрированы в единый пакет, в корпусе должно быть достаточно места для других компонентов. Однако батарея имеет емкость лишь 64 Втч, а характеристики системы охлаждения не упоминаются. Вместе с тем менее стоит обратить внимание на необычное расположение USB-портов на задней панели — фактически они расположены на углах рядом с петлями.

Согласно официальному пресс-релизу HP, OmniBook Ultra Flip 14 будет продаваться по цене от $1499.

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Источник: videocardz

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