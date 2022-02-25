Хроніка 25 лютого: Другий день війни Росії проти України [оновлюється]

Редакція ITC.UA як і вчора продовжує висвітлювати події в Україні, пов’язані з військовою агресією Росії проти України. В цьому дописі ми цілий день будемо збирати новини тільки перевірені новини з офіційних джерел. Слава Україні!

Звернення Президента на другий ранок масштабної війни з РФ [07:48]