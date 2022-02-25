Правила поведінки в зоні бойових дій

Пам’ятайте, що в критичний момент необхідно бути зібраними й сфокусованими, не реагувати на можливі провокації. Від цього залежить ваша безпека.

Дотримуйтесь порад:

✅Носіть із собою документ, що посвідчує особу.

✅Тримайте в кишені одягу записи про групу крові й про можливі проблеми зі здоров’ям.

✅Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом і роботою, уникайте місць скупчення людей.

✅За можливості уникайте демонстрації патріотичної атрибутики: це може спровокувати агресора.

✅Пам’ятайте, де розташовані найближчі від оселі, роботи чи місць, які ви часто відвідуєте, сховища та укриття.

У жодному разі:

❌Не повідомляйте про свої плани малознайомим людям, не сперечайтеся з ними.

❌Уникайте колон техніки й не стійте біля військових машин.

❌Не фотографуйте й не знімайте відео в присутності людей у військовій формі.

❌Не спостерігайте за ходом військових дій, ховайтеся одразу, як почуєте постріли.

❌Не носіть із собою зброї, не показуйте військовим нічого, що навіть за формою може нагадувати зброю.

❌Не підбирайте покинутої зброї або боєприпасів.

❌Не торкайтеся вибухонебезпечних або просто невідомих чужих речей, бо звичайні побутові предмети можуть бути заміновані.

❌Не носіть армійської форми, камуфльованого одягу чи одягу з шевронами. Надавайте перевагу одягу темних кольорів, що не привертає уваги.