HTC U24 Pro — смартфон среднего уровня с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и ценой от $585

Компания HTC продолжает попытки зацепиться за рынок смартфонов, который она когда-то потеряла из-за собственных ошибок. На этот раз компания подготовила к выпуску смартфон среднего уровня HTC U24 Pro, хотя его цена приближается к уровню флагманских устройств.

Новый HTC U24 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED дисплеем с закругленными боковыми гранями, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На фронтальной панели также нашлось место для светодиода уведомлений. Устройство основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Конфигурация включает 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Если этого окажется мало, есть слот для карт памяти microSD.

Смартфон HTC U24 Pro получил тройную камеру на задней панели. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефото модуль. Фронтальная камера в дисплее основана на 50-мегапиксельном сенсоре. Новинка имеет батарею емкостью 4600 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Пользователям предлагается 3,5-мм разъем для подключения проводных наушников. Корпус обеспечивает защиту от влаги и пыли по стандарту IP67.

Новый смартфон HTC U24 Pro уже доступен для предварительного заказа по цене от $585. Фактические продажи начнутся с 30 июня. Производитель подготовил версии цветового оформления Twilight White и Space Blue.

Источник: 9to5google