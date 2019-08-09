Huawei анонсировала оболочку EMUI 10 на базе Android Q

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Как и ожидалось, во время проведения конференции для разработчиков компания Huawei анонсировала не только свою собственную операционную систему HarmonyOS, но также и новую версию интерфейса EMUI 10 для Android.

Новая версия EMUI 10 основана на Android Q и предлагает переработанный интерфейс, общесистемный темный режим, более высокую производительность и несколько новых функций. Что касается дизайна, то теперь EMUI будет иметь более округлые значки и новые анимации. Новый темный режим также сможет распространяться на сторонние приложения, что является желанным дополнением для тех, кто предпочитает более темные меню. Также реализовано больше стилей часов и календаря, а также дополнительные параметры функции Always on Display.

С точки зрения производительности, версия EMUI 10 будет более отзывчивой благодаря улучшенной файловой системе EROFS и функции Turbo 3.0. Это обеспечит более быстрое взаимодействие и меньшие задержки при переключении между приложениями. Huawei также продемонстрировала новую форму связи смартфонов с компьютерами, которая называется Multi-screen Collaboration. Пользователь сможет установить беспроводное соединение и выводить изображение со смартфона прямо на экран компьютера. Оттуда будет доступ ко всем файлам смартфона, пользователь сможет отвечать на сообщения или передавать файлы.

Функция HiCar позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе автомобиля и управлять музыкой, навигацией и другими функциями в совместимых автомобилях.

Первым устройством, которое выйдет с оболочкой EMUI 10, станет грядущий смартфон Huawei Mate 30. Владельцы существующих смартфонов Huawei P30 могут рассчитывать на получение новой версии прошивки, начиная с 8 сентября.

Источник: gsmarena