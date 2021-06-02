Huawei анонсировала планшеты MatePad с HarmonyOS и процессорами Qualcomm





Компания Huawei подготовила к выпуску три новых планшета серии MatePad. Эти новинки не только стали первыми планшетами компании, использующими собственную операционную систему HarmonyOS, но в них также используются чипсеты Qualcomm Snapdragon, а не собственные процессоры Kirin, как было раньше.

Пользователям предлагаются 12,6-дюймовый MatePad Pro, более компактный 10,8-дюймовый MatePad Pro и совершенно новый планшет MatePad 11 с дисплеем диагональю 10,95 дюйма. 10,8-дюймовая версия MatePad Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 870, а модель MatePad 11 основана на чипсете Snapdragon 865. Лишь флагманская 12,6-дюймовая версия MatePad Pro несёт на борту собственный процессор Huawei Kirin 9000E. Причём, именно об этой модели производитель предоставил больше всего информации.

Так, 12,6-дюймовый планшет Huawei MatePad Pro содержит OLED дисплей с разрешением 2560х1600 точек. Ёмкость батареи составляет 10050 мАч. По заверениям производителя, аккумулятор позволяет воспроизводить видео на протяжении 14 часов. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт. Кроме того, поддерживается реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. В планшете доступны три камеры на задней панели, четыре микрофона, восемь динамиков, модуль беспроводной связи стандарта Wi-Fi 6 и опциональный модуль мобильной связи 5G. Фронтальная камера встроена в лицевую панель в более длинную грань, что позволяет более комфортно работать с планшетом в процессе конференц-связи в ландшафтном режиме. Аппарат получил новую функцию FreeNote, которая позволяет использовать стилус M-Pencil для рукописного ввода в диалоговых окнах с автоматическим преобразованием в печатный текст. Кроме того, домашний экран включает панель док с наиболее часто используемыми приложениями. Вместе с тем, в устройствах серии MatePad Pro предлагается улучшенная технология дублирования экрана. Если раньше она позволяла отображать экран смартфона на планшете, теперь можно выводить изображение с экрана планшета и взаимодействовать с ним на совместимых ноутбуках Huawei. Или же можно использовать планшет в качестве внешнего дисплея.

Новый 12,6-дюймовый планшет Huawei MatePad Pro поступит в продажу в Китае с 10 июня по цене около $783 за версию с хранилищем ёмкостью 128 ГБ и модулем связи Wi-Fi. Цена 10,8-дюймовой версии MatePad Pro с такими же параметрами составляет около $595. Цена и сроки начала продаж модели Huawei MatePad 11 пока не уточняются. Также с 10 июня в продажу поступит стилус M-Pencil второго поколения. Его можно будет купить в Китае по цене около $94.

Источник: The Verge