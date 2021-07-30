Huawei анонсировала выпуск Watch GT 2 Pro ECG и Band 6 Pro

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Вместе со смартфонами линейки P50, компания Huawei также представила новые версии своих носимых гаджетов Watch GT 2 Pro и Band 6.

Смарт-часы Watch GT 2 Pro ECG все так же оснащены 1.39″ AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом, предлагают корпус из титанового сплава и обеспечивают до 14 дней автономной работы. Главным нововведением, как можно догадаться из названия, стало появление возможности снятия электрокардиограммы. Кроме того, часы способны измерять ЧСС, уровень кислорода в крови, следить за вашим сном и уровнем стресса. Доступно более сотни спортивных режимов. Работает девайс под управлением системы Lite OS.

В продажу Watch GT 2 Pro ECG поступят 12 августа. Часы предлагаются только в черной расцветке. Стоимость — $478.

Что касается фитнес-браслета Band 6 Pro, он теперь умеет измерять температуру тела пользователя. В остальном же отличий от обычной версии нет. Вы получаете устройство с 1.47″ AMOLED-экраном, которое способно измерять пульс, уровень SpO2, следить за сном и стрессом. Пользователю предлагается 96 спортивных режимов. Автономность составляет до двух недель обычного использования.

Huawei Band 6 Pro можно будет приобрести начиная с 20 августа по цене $70.

Источник: GSM Arena