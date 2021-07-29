Анонсированы смартфоны серии Huawei P50 с чипсетами Snapdragon 888, HarmonyOS и ценой от $695





Компания Huawei подготовила к выпуску свои новые флагманские смартфоны Huawei P50 и Huawei P50 Pro. Это первые главные устройства компании, оснащённые собственной операционной системой HarmonyOS.

Из-за санкций США компания Huawei столкнулась с трудностями при подготовке к выпуску новых смартфонов серии P50. Так, в результате ограниченного доступа к компонентам запуск флагманской новой линейки произошёл позже, чем серии P40 в 2020 году. Кроме того, новые устройства лишены поддержки связи 5G. Выступая на сцене во время презентации, генеральный директор потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю сказал, что санкции США означают, что «5G-смартфоны недоступны для нас, и мы должны перейти на 4G, удалив модуль 5G из конструкции нашего чипа».

Кроме того, из-за санкций США не каждый смартфон серии Huawei P50 использует собственные чипы Kirin. Согласно спецификациям на сайте компании, модель Huawei P50 и одна из версий P50 Pro оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 888. В прошлом году Qualcomm получила разрешение продавать чипы Huawei. Также представлена ​​версия Huawei P50 Pro с собственным процессором Kirin 9000. И кроме того, из-за ограничений США смартфоны Huawei P50 лишены приложений и сервисов Google, даже если они когда-то выйдут за пределами Китая.

Смартфон Huawei P50 оснащён 6,5-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 1224p и частотой обновления изображения 90 Гц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может достигать 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4100 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт. Корпус устройства обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Блок камер на задней панели напоминает цифру 8. Он включает главный 50-мегапиксельный модуль, 12-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным оптическим увеличением и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера – 13-мегапиксельная.

В случае Huawei P50 Pro применяется 6,6-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1228p и частотой обновления 120 Гц. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Батарея имеет ёмкость 4360 мАч. В дополнение к проводной зарядке поддерживается быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Версия Huawei P50 Pro получила уже четыре камеры: 50-мегапиксельную основную, 64-мегапиксельную телефото с 3,5-кратным оптическим увеличением, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную и 40-мегапиксельную монохромную.

Смартфон Huawei P50 Pro поступит в продажу в Китае в августе по цене от $927 за конфигурацию с 8/128 ГБ памяти. Первые версии будут поставляться с процессором Kirin 9000, а модели с чипсетом Qualcomm выйдут лишь в конце года. Модель Huawei P50 можно будет купить в сентябре по цене от $695 за такую же конфигурацию памяти.

Источник: The Verge