Huawei MateBook GT 14: ноутбук с чипом Intel Core Ultra 9 185H (TDP 115 Вт) и внешней видеокартой в док-станции

Huawei подготовила к выпуску новый ноутбук MateBook GT 14, оснащенный процессором Intel Core Ultra с самым высоким показателем TDP 115 Вт. Речь идет о топовом чипе семейства Intel Meteor Lake — Core Ultra 9 185H.

Этот процессор содержит 16 вычислительных ядер в следующей конфигурации: 6 P-ядер (производительные), 8 E-ядер (эффективные), 2 LP-E-ядра (экономичные). Устройство поддерживает 22 потока инструкций, работает на базовой частоте 2,3 ГГц и способно достигать Boost частоты 5,1 ГГц. Чип содержит 24 МБ памяти Smart Cache, интегрированное графическое решение Xe-LPG с 8 ядрами Xe с частотой до 2,35 ГГц и нейронный модуль NPU с частотой 1,4 ГГц.

Стандартные процессоры Intel Core Ultra 9 185H имеют TDP 55 Вт, а при использовании в мини-ПК этот показатель повышается до 80 Вт. Но инженеры Huawei выжимают из чипа полную мощность, что приводит к увеличению TDP до 115 Вт. MateBook GT 14 имеет большие вытяжные отверстия на задней и нижней панелях для отвода горячего воздуха. Ноутбук поддерживает внешнюю графическую док-станцию с TDP 75 Вт, хотя точная конфигурация GPU пока неизвестна.

Huawei MateBook GT 14 имеет 14,2-дюймовый дисплей, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и NVMe накопитель емкостью до 2 ТБ. На задней панели расположены два порта USB 3.2, один порт HDMI, по бокам доступны два порта USB4, аудиоразъем и устройство для чтения карточек microSD.

MateBook GT 14 также будет поставляться с другими чипами, включая процессор Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. На данный момент цена ноутбука неизвестна. Учитывая его характеристики, цена будет высокой.

Источник: wccftech