Huawei открывает исходный код своего революционного компилятора Ark и приглашает сторонних разработчиков в сообщество ОС HongMeng

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На недавнем мероприятии China Open Source Summit 2019 в Шанхае вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Huawei Сяо Ран заявил, что фирменный компилятор Huawei Ark станет доступен сторонним разработчикам уже в августе этого года. Открытие исходного кода компилятора Ark является важным шагом перед запуском операционной системы HongMeng собственной разработки Huawei, разрабатывающейся на замену Android в связи с санкциями США (напомним, их введение отложили до 19 августа).

Одновременно Huawei пригласила партнеров и разработчиков присоединится к сообществу Ark of Friends Circle, чтобы создать «терминальный экологический ковчег для построения справедливой, открытой, безопасной и выгодной всем глобальной экосистемы».

Анонсируя революционный компилятор Ark Compiler на мероприятии по запуску флагманской серии смартфонов Huawei P30 в Китае, производитель заявлял, что ПО существенно повышает быстродействие системы и приложений за счет оптимизации на уровне архитектуры. Так говорилось, что с использованием компилятора Ark Compiler эффективность выполнения приложений увеличивается на 29%, плавность работы ОС возрастает на 24%, скорость отклика системы — на 44%, а плавность работы стороннего ПО — на 60%. Тогда же производитель заявлял, что с флагманскими смартфонами компании, например, с тем же Huawei P30, компилятор Huawei Ark может обеспечить еще более впечатляющие результаты.

Увы, пока никаких независимых сравнительных тестов, которые могли бы дать наглядное представление о заявленных разработчиком преимуществах фирменного компилятора Ark Compiler нет. Но вполне вероятно, что таковые появятся уже очень скоро. С другой стороны, на некоторых моделях смартфонов компилятор Ark является частью фирменной оболочки EMUI 9.1. И пользователи актуальных флагманских моделей Huawei могут поделиться своими впечатлениями от работы оболочки, так что независимые мнения приветствуются в комментариях.

Отраслевые наблюдатели считают, открытые исходного кода компилятора Ark может сработать и при должной поддержке привлечь разработчиков к новой экосистеме Huawei. Выпуск операционной системы HongMeng (международная версия — Oak) запланирован на конец сентября или начало октября.

Недавно основатель компании заявил, что если Huawei откажется от Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.

Источник: Gizchina