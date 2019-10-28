Huawei планирует реализовать 270 млн смартфонов по итогам 2019 года – на 20 млн больше прогнозов аналитиков





На протяжении 2017 года компания Huawei реализовала 153 млн смартфонов, что является очень впечатляющим показателем. В 2018 году компания смогла преодолеть рубеж в 200 млн проданных смартфонов и достигнуть показателя в 206 млн отгруженных устройств. В этом году компания намерена установить новый собственный рекорд.

Совсем недавно Huawei сообщила, что она уже реализовала 200 млн смартфонов на протяжении 2019 года. И теперь руководство компании считает, что до конца года объём поставок вырастет до впечатляющих 270 млн. Это на 20 млн устройств больше, чем ожидали аналитики.

Для достижения этой цели китайский бренд делает ставку на чрезвычайно успешный сезон праздничных продаж. Huawei продает в среднем 20 млн смартфонов в месяц или 5 млн устройств в неделю. Но теперь для достижения своей цели компании потребуется отгружать около 7 миллионов устройств в неделю, или 1 миллион в день – с настоящего момента до 31 декабря.

Недавно выпущенные смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, вероятно, будут лидировать благодаря сильным продажам в Китае. Устройства серии Huawei P30, вероятно, не сильно отстанут в объёмах поставок благодаря их присутствию на международном рынке. Вместе с тем, основным источником роста поставок станут недорогие модели и устройства среднего уровня, которые составляют основную часть продаж Huawei.

Если Huawei достигнет своей цели и действительно сможет реализовать270 млн смартфонов к концу 2019 года, она может обойти Samsung и впервые стать крупнейшим в мире производителем смартфонов. Samsung возглавляет этот рейтинг с 2012 года. В прошлом году корейская компания реализовала 290 млн смартфонов и пока что показывает неплохие результаты в этом году. Лишь провал сезона праздничных продаж у Samsung может позволить Huawei выйти на первое место.

Источник: phonearena