Huawei подтвердила факт разработки собственной операционной системы для смартфонов

Компания Huawei опережает Apple по количеству отгруженных на рынок смартфонов вот уже два квартала подряд (второй и третий) и с большой вероятностью займет второе место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов по итогам этого года. Удастся ли китайскому производителю возглавить мировой рынок смартфонов к 2020 году, как это сейчас планируется, сказать сложно, но нынешняя торговая война между США и Китаем явно не способствует воплощению этих планов. Тут можно вспомнить, как Huawei в начале года не дали полноценно выйти на американский рынок смартфонов, а также недавние сообщения о призывах американского правительства к отказу от использования оборудования Huawei.

Следуя золотому правилу «не клади все яйца в одну корзину», Huawei решила вдобавок к семейству фирменных мобильных SoC HiSilicon Kirin обзавестись еще и своей мобильной ОС. Надо сказать, что слухи о разработке компанией Huawei собственной ОС для смартфонов, основанной не на Android, ходят уже достаточно давно. Но вот сейчас вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Брюс Ли впервые официально подтвердил факт существования соответствующего проекта.

Увы, никаких подробностей о проекте топ-менеджер Huawei не сообщил. Он лишь отметил, что разработка идет активными темпами, что бы это ни значило.

Предыдущие слухи указывали, что платформа, которая создается она на базе Linux, носит название Kirin OS, а ее разработка ведется с 2012 года. Можно предположить, что все эти запреты и преследования со стороны США подтолкнули Huawei активизировать свои действия в этом направлении.

Маловероятно, что Huawei и Honor без острой необходимости в ближайшем будущем начнет отказываться от Android в пользу собственной ОС. Но если отношения Пекина и Вашингтона и дальше будут портиться, то на родном рынке Huawei вполне может начать использовать на своих смартфонах и моделях Honor ОС Kirin OS вместо Android.

Судя по всему, сейчас Huawei рассматривает разные варианты, учитывая, что недавно специалисты компании тестировали на смартфоне Honor Play разрабатываемую Google ОС Fuchsia, которая в конечном итоге должна заменить не только Android, но и Wear OS и Chrome OS.

Источник: gizmochina