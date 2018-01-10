Huawei планировала вывести новые смартфоны на рынок США, но оператор AT&T сорвал сделку перед самым анонсом

На выставке CES 2018 компания Huawei планировала анонсировать выход новых смартфонов на рынок США, заручившись поддержкой одного из крупнейших операторов страны – AT&T. Тем не менее, буквально перед самим анонсом сделка была сорвана. Причины, по которым оператор отказался от сотрудничества с Huawei, могут сильно повлиять на планы компании по глобальной экспансии.

Как пишет The Information, сделка начала разваливаться на прошлой неделе, когда члены разведывательных комитетов Сената и Палаты представителей США выразили Федеральной комиссии по связи свою обеспокоенность сообщениями о том, что Huawei заключил сделку с одним из основных телекоммуникационных операторов. В письме, датированном 20 декабря, которое оказалось в распоряжении издания, цитируется доклад комитета разведки о связях Huawei с Коммунистической партией Китая и китайскими разведывательными структурами. «Дополнительная работа разведывательных комитетов по этой теме только усиливает озабоченность по поводу Huawei и китайского шпионажа», – сообщается в письме.

При этом бизнес AT&T регулируется Федеральной комиссией по связи, и сама сделка с Huawei пришлась на момент, когда оператор пытается выиграть иск со стороны Департамента юстиции США, которым тот может заблокировать покупку Time Warner. Как сообщает The Information, в последнее время Вашингтон активизировал контроль над инвестициями и другими видами предпринимательской деятельности с участием китайских компаний, так как американские власти больше всего беспокоит, что их данные могут утечь в Пекин.

Такой политический расклад по сути разрушил планы Huawei заручиться поддержкой AT&T, а в дальнейшем и других операторов США, которые всё ещё обеспечивают львиную долю продаж смартфонов на американском рынке. По информации издания, сотрудники Huawei в США опасаются, что компания может начать сокращения. При этом в Huawei пока планируют сместить фокус на Европу и другие ключевые рынки.

Источник: The Information