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Huawei представила первые умные очки с динамиками, беспроводной зарядкой и защитой IP67
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Huawei представила первые умные очки с динамиками, беспроводной зарядкой и защитой IP67

Huawei представила первые умные очки с динамиками, беспроводной зарядкой и защитой IP67

Во время вчерашней презентации флагманской линейки смартфонов Huawei P30 в Париже китайская компания объявила о партнёрстве с корейским модным брендом Gentle Monster, совместно с которым были созданы первые умные очки производителя под названием Huawei X Gentle Monster EyeWear.

Gentle Monster – популярный в Азии бренд, выпускающий солнцезащитные и оптические очки. Основным конкурентом своему новому продукту Huawei считает Snapchat Spectacles. Однако в отличие от последних, умные очки китайской компании не оснащены камерой, поэтому визуально не отличаются от обычных солнцезащитных очков.

Вся электроника устройства спрятана в оправу: чипсет, стереодинамики, аккумулятор и микрофон. К слову, микрофон здесь двойной, есть функция шумоподавления. Управление очками осуществляется с помощью касаний. Таким образом пользователи могут отвечать на входящие вызовы, активировать персонального помощника и, по всей видимости, использовать очки как Bluetooth-гарнитуру. Гаджет поставляется с кожаным кейсом, выполняющим роль беспроводной зарядки. Он оборудован аккумулятором ёмкостью 2200 мАч и портом USB-C. Очки имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Huawei не раскрывает точную дату появления очков в продаже и их стоимость. На текущий момент известно, что они должны выйти в июле этого года. Компания также сообщила, что будет несколько вариаций с разными типами линз.

Источник: The Verge

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