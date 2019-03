Huawei представила первые умные очки с динамиками, беспроводной зарядкой и защитой IP67

Во время вчерашней презентации флагманской линейки смартфонов Huawei P30 в Париже китайская компания объявила о партнёрстве с корейским модным брендом Gentle Monster, совместно с которым были созданы первые умные очки производителя под названием Huawei X Gentle Monster EyeWear.

Gentle Monster – популярный в Азии бренд, выпускающий солнцезащитные и оптические очки. Основным конкурентом своему новому продукту Huawei считает Snapchat Spectacles. Однако в отличие от последних, умные очки китайской компании не оснащены камерой, поэтому визуально не отличаются от обычных солнцезащитных очков.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019