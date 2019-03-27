Huawei представила первые умные очки с динамиками, беспроводной зарядкой и защитой IP67

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Во время вчерашней презентации флагманской линейки смартфонов Huawei P30 в Париже китайская компания объявила о партнёрстве с корейским модным брендом Gentle Monster, совместно с которым были созданы первые умные очки производителя под названием Huawei X Gentle Monster EyeWear.

Gentle Monster – популярный в Азии бренд, выпускающий солнцезащитные и оптические очки. Основным конкурентом своему новому продукту Huawei считает Snapchat Spectacles. Однако в отличие от последних, умные очки китайской компании не оснащены камерой, поэтому визуально не отличаются от обычных солнцезащитных очков.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019

Вся электроника устройства спрятана в оправу: чипсет, стереодинамики, аккумулятор и микрофон. К слову, микрофон здесь двойной, есть функция шумоподавления. Управление очками осуществляется с помощью касаний. Таким образом пользователи могут отвечать на входящие вызовы, активировать персонального помощника и, по всей видимости, использовать очки как Bluetooth-гарнитуру. Гаджет поставляется с кожаным кейсом, выполняющим роль беспроводной зарядки. Он оборудован аккумулятором ёмкостью 2200 мАч и портом USB-C. Очки имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Huawei не раскрывает точную дату появления очков в продаже и их стоимость. На текущий момент известно, что они должны выйти в июле этого года. Компания также сообщила, что будет несколько вариаций с разными типами линз.

Источник: The Verge