Xiaomi представила AI Glasses — умные очки с камерой и голосовым управлением

На сегодняшней большой презентации компании представлены Xiaomi AI Glasses — Xiaomi AI Glasses — ответ бренда на Meta Ray-Ban.

Новейшие очки Xiaomi предлагают видеозапись в формате 2K (1440p) со скоростью до 30 кадров/с и используют безэкранный интерфейс с голосовым управлением. Также правая дужка имеет встроенную сенсорную область управления. Возможно оснастить очки линзами с коррекцией зрения или опциональными электрохромными.

Очки весят всего 40 г и оснащены 12 МП камерой с сенсором Sony IMX681, которая фотографирует, записывает видео от первого лица, а также способна вести прямые трансляции. В наличии пять микрофонов с костной проводимостью и шумоподавлением ветра, а также два динамика для воспроизведения медиа.

Внутри Xiaomi AI Glasses работает процессор Qualcomm Snapdragon AR1 и собственная операционная система Vela. Очки имеют аккумулятор емкостью 263 мАч, который обеспечивает до 8 часов 36 минут автономной работы — вдвое больше, чем Ray-Ban. Очки Xiaomi также имеют порт USB-C и заряжаются без специального кейса.

Xiaomi AI Glasses доступны в черном, коричневом и зеленом цветах. Цена очков в Китае составляет $278. Компания не сообщает, будут ли они доступны на глобальном рынке.

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Источник: GSMArena