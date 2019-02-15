Huawei пытается восстановить доверие клиентов, запустив на сайте раздел с фактами о компании

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei продолжает прилагать усилия, направленные на то, чтобы вернуть себе доверие своих поклонников и клиентов, которое могло пошатнуться после недавних проблем безопасности и обвинений со стороны правительства США. Чтобы удержать существующих клиентов и, вероятно, повлиять на страны, которые всё ещё размышляют над использованием инфраструктуры 5G компании, Huawei опубликовала на своём сайте подробные ответы на вопросы в разделе под названием «Факты о Huawei».

В США считают, что китайское правительство может использовать оборудование Huawei для шпионажа. Потому правительство США не рекомендует американским операторам сотовой связи использовать телекоммуникационное оборудование Huawei для связи 5G. Помимо США ряд других стран также запретили компании Huawei предоставлять её оборудование для разворачивания сетей 5G. Среди них упоминаются Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Предполагается, что несколько европейских стран рассматривают возможность введения аналогичного запрета, и в настоящее время изучают свою позицию. США могут повлиять на решение Европы, учитывая недавнее заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон может быть вынужден свернуть некоторые операции в Европе и в других регионах, если страны продолжат вести дела с Huawei.

Новый раздел на сайте Huawei пытается спасти репутацию компании. Отмечается, что за 30 лет работы компании никогда не было серьёзных сбоев в системе безопасности, но если доказательства уязвимостей будут получены, они будут рассмотрены «напрямую». Huawei также утверждает, что, несмотря на многочисленные «ошибочные сообщения в средствах массовой информации», китайский закон не требует, чтобы она внедряла «лазейки» в сетевом и другом оборудовании. Компания продолжает отрицать любые неуместные связи с китайским военным ведомством или службами безопасности. Также говорится о необходимости того, чтобы страны признавали важность внедрения более совершенных общих стандартов, лучших отраслевых практик и процедур снижения рисков, чтобы обеспечить объективную основу для выбора поставщиков технологий.

Источник: gizmochina