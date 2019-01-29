США выдвинули официальные обвинения из 23 пунктов компании Huawei и её финансовому директору

Министерство юстиции США предъявило множество уголовных обвинений компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Среди обвинений упоминаются банковское мошенничество, препятствование правосудию и кража технологий. Всего предъявлены обвинения по 23 пунктам.

В обвинительных документах утверждается, что Huawei ввела в заблуждение США и Всемирный банк относительно двух дочерних компаний (Huawei Device USA и Skycom Tech), которые использовались для ведения бизнеса с Ираном. Напомним, в отношении этой страны действуют санкции. Вместе с тем, Huawei обвиняется в краже у T Mobile технологии, которая использовалась для проверки долговечности смартфонов. Есть ещё пункты обвинения, связанные с препятствованием правосудию и совершением мошеннических действий.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что обвинения указывают на «вопиющее игнорирование Huawei законов нашей страны и общепринятой мировой практики ведения бизнеса». Также он отметил, что такие компании, как Huawei, «представляют двойную угрозу как нашей экономической, так и национальной безопасности».

Добавим, над Huawei уже некоторое время сгущались тучи. Несколько недель назад стало известно, что федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении компании Huawei. Она подозревается в краже коммерческой тайны и незаконном присвоении технологий, принадлежащих её американским партнёрам, включая T-Mobile. Кроме того, в начале декабря 2018 года финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по подозрению в нарушении санкций США в отношении Ирана. Позже её освободили под залог.

Компания Huawei в своём официальном заявлении отклонила обвинения, как в отношении самой компании, так и в отношении Мэн Ваньчжоу:

«Компания Huawei глубоко разочарована в обвинениях, выдвинутых сегодня против компании. После ареста г-жи Мэн компания Huawei искала возможность обсудить расследование Восточного округа Нью-Йорка с Министерством юстиции, но запрос был отклонен без объяснения причин. Обвинения Западного округа Вашингтона о коммерческой тайне уже были предметом гражданского иска, который был урегулирован сторонами после того, как присяжные заседатели в Сиэтле не обнаружили ни ущерба, ни умышленного и злонамеренного поведения по иску о коммерческой тайне. Компания отрицает, что она или её дочерние компании или филиалы совершили любое из заявленных нарушений законодательства США, изложенных в каждом из обвинительных заключений, не знает о каких-либо нарушениях со стороны г-жи Мэн и считает, что суды США в конечном итоге придут к такому же выводу».

Источник: BBC