Huawei совместно с National Geographic проводят конкурс мобильной фотографии Next Image с главным призом в 10 тыс. евро
Компания Huawei объявила о проведении конкурса мобильной фотографии Next Image, в рамках владельцам смартфонов бренда дают возможность проявить себя, а заодно и выиграть ценные призы.
География охватывает Центральную, Восточную и Северную Европу (то есть, Украина тоже участвует), а сам конкурс проводится в 6 тематических категориях:
- Портретная съемка;
- Сумерки;
- Привет, жизнь!
- Путешествие как стиль жизни;
- Красота природы;
- Твоя история.
Участники конкурса имеют возможность загружать неограниченное количество фотографий и соревноваться в нескольких категориях одновременно. Главное условие – все они должны быть сделаны на камеру смартфона Huawei. Загружать снимки можно c 12 июля до 20 августа 2018 года на сайте конкурса.
Все добавленные участниками работы будут собраны в одной онлайн-галерее, где каждый желающий сможет проголосовать за лучшие снимки до 24 августа. После этого жюри, в состав которого войдет знаменитая голливудской актриса Галь Гадот, определит лучших среди 50 фотографий, получивших наибольшее количество отметок «Нравится» в каждой категории.
Кроме Галь Гадот в состав жури войдут:
- Янмин Ванг – президент Huawei CBG CEE&Nordic;
- Доминик Бракко – фотограф National Geographic;
- Алекс Ламбрехтс – сертифицированный фотограф Leica;
- Томаш Лазар – лауреат фотопремии World Press;
- Бобби Анвар – датский фотограф.
Что касается самого интересного – призов.
Победители в каждой категории получат ноутбук Huawei Matebook X, публикацию в National Geographic и 2 000 евро. Фотографы, которые займут 2 и 3 места, будут награждены смартфонами Huawei P20 Pro и P20 соответственно. Также предусмотрены призы зрительских симпатий в каждой из 6 категорий. И наконец, автор самой лучшей работы получит ноутбук Huawei Matebook X, 10 000 евро, участие в 10-дневной фотоэкспедиции National Geographic и публикацию в этом издании.