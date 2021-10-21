Huawei создала фэшн-наушники FreeBuds Lipstick с кейсом в классическом дизайне губной помады и ценником €249

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Компания Huawei анонсировала запуск наушников FreeBuds Lipstick, над внешним видом которых в Парижском центре эстетических исследований работала международная группа дизайнеров с опытом работы над продуктами премиум-класса в фэшн-сфере, а также отраслях автомобилестроения и цифровых технологий.

Зарядный футляр Huawei FreeBuds Lipstick из нержавеющей стали класса люкс, устойчивый к коррозии и износу, изготовлен с использованием 30 сложных процессов, включающих и тщательную полировку для получения гладкой, как зеркало, поверхности. Кейс имеет магнитную конструкцию и издает специфический звук, знакомый по футлярам премиальных помад. Ароматизированная подарочная коробка добавляет положительных эмоций во время распаковки устройства.

«Сочетание черного, золотого и красного цветов Huawei FreeBuds Lipstick воспроизводит классический дизайн губной помады: черный символизирует загадку, золото — роскошь, а красный — энтузиазм и обаяние» — отметили в Huawei.

Наушники Huawei FreeBuds Lipstick оснащены динамическим драйвером с увеличенной диафрагмой, которая поддерживает диапазон частот до 40 кГц и усиливает средние и высокие частоты, одновременно делая басы более мощными. Модель унаследовала конструкцию открытого типа от Huawei, основанную на эргономичной системе моделирования. Она была протестирована на более чем 10,000 моделях ушей пользователей, благодаря чему наушники обеспечивают максимальный комфорт при ношении.

Также Huawei FreeBuds Lipstick поддерживают функцию настройки эквалайзера AEM EQ, которая автоматически определяет форму слухового канала и условия ношения и применяет соответствующие показатели. Благодаря приложению Huawei AI Life пользователи могут выбрать один из режимов эквалайзера, в частности сбалансированный (по умолчанию), усиление басов, усиление высоких частот.

Huawei FreeBuds Lipstick можно легко подключить к любому Android-смартфону и устройствам на iOS через Bluetooth. Наушники также используют близкое соединение Bluetooth, поэтому пользователи могут подключиться к ближайшему смартфону, планшету или ПК с помощью всплывающего окна, а также установить соединение с двумя устройствами. Параметры сенсорного управления можно настроить в приложении Huawei AI Life. Наушники также могут записывать звук с частотой дискретизации до 48 кГц.

С выключенным шумоподавлением FreeBuds Lipstick обеспечивают до 22 часов воспроизведения музыки с полностью заряженным чехлом или 4 часа воспроизведения музыки с полностью заряженными наушниками.

Информация о начале продаж и цене FreeBuds Lipstick в Украине будет предоставлена позже, в Европе наушники будут продаваться по цене €249.

Напомним, что сегодня компания также представила новый смартфон Huawei nova 9 и смарт-часы Huawei Watch GT 3.

Источник: Huawei