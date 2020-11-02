Huawei строит завод для выпуска полупроводниковой продукции без американских технологий, первые продукты будут основаны на 45-нм техпроцессе





Компания Huawei столкнулась с большими трудностями в организации своей операционной деятельности после того, как в середине сентября вступали в силу ограничения американского правительства. Многие поставщики прекратили отгрузку своей продукции китайскому телекоммуникационному гиганту, что грозило срывом производства различных устройств. Чтобы справиться с этими трудностями, Huawei готовится запустить собственный завод по выпуску чипсетов, и больше не будет полагаться в этом вопросе на TSMC.

По данным Financial Times, данный завод будет работать на основании собственных научно-исследовательских разработок Huawei. Соответственно, производство будет обходиться без американских технологий, доступ к которым закрыт для китайского гиганта. Примечательно, что поддержку в этом вопросе обеспечит местное правительство.

Но нельзя сказать, что запуск собственного производства чипсетов позволит китайской компании решить все свои проблемы. Дело в том, что первоначально завод сможет выпускать продукцию лишь по нормам 45-нанометрового технологического процесса. Этот техпроцесс был запущен ещё в 2007 году, на текущий момент уже устарел и существенно уступает более современным технологиям. К концу 2021 года Huawei сможет наладить производство чипов по 28-нанометровому техпроцессу. Такая продукция будет использоваться в составе устройств интернета вещей. К 2022 году планируется перейти на 20-нанометровый производственный техпроцесс. И такая продукция уже может быть использована в составе базовых станций с поддержкой стандарта 5G.

Таким образом, в ближайшие несколько лет Huawei не сможет выпускать на своём заводе чипсеты, которые могли бы стать основой современных смартфонов. Однако ходят слухи, что Qualcomm может получить лицензию на поставки своей продукции китайской компании.

Источник: gsmarena