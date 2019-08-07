Huawei выиграла тендер на строительство 4G-сети в метро Киева

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Компания Huawei Ukraine победила в тендере на модернизацию сети 2G и строительство сети 4G в киевском метрополитене.

На сегодняшний день в киевском метрополитене есть только 2G-покрытие. Исключение составляют наземные станции метро, где доступна обычная связь 4G, и станция «Теремки», где сеть вовсе отсутствует.

Тендер начался в октябре 2018 года и был завершён в конце июля 2019 года. Стоимость работ не разглашается. Это самый масштабный проект по развитию систем связи в метро для Huawei среди 27 стран региона Центральная и Восточная Европа и Скандинавия, куда входит и Украина.

«У Huawei есть опыт внедрения систем мобильной связи в метро, например, в Париже или Гонконге. Мы установили Wi-Fi в подземке Праги. Сети 2G в киевском метрополитене и 4G в Харькове тоже построены на оборудовании Huawei. Поэтому значительный опыт, полученный нами в Украине, помог нам победить. Мы благодарны «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell за доверие и выбор и киевскому метрополитену — за готовность содействовать реализации этого знакового для Украины проекта. Я не сомневаюсь в его успешности с такой командой и поддержкой. Надеюсь, что вскоре жители и гости столицы смогут пользоваться всеми преимуществами современных мобильных технологий», — отметил Александр Сербин, директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine.

Сроки начала и окончания работ по данному тендеру пока не уточняются.