Huawei выпустила улучшенные версии своих часов Watch GT 3 Pro и Watch Fit 2, а также датчик S-Tag

Новая версия часов Huawei Watch GT 3 получила профессиональную версию, которую назвали просто – Watch GT 3 Pro.

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Модели Pro почти не отличаются от «базовых» GT 3, по крайней мере, когда речь идет об аппаратном обеспечении. Но они совершают качественный скачок в материалах и дизайне: с Huawei Watch GT 3 Pro бренд подчеркивает стильный дизайн керамикой, титаном и кожей.

Новые модели часов предлагаются с двумя разными размерами циферблата: 1,43-дюймовый экран для титановой модели и 1,32-дюймовый для керамической версии. В обоих случаях установлена панель AMOLED: она имеет автоматическую регулировку яркости и разрешение 466 x 466 пикселей. И у них есть вращающаяся заводная головка, которая позволяет вам взаимодействовать с часами.

Часы включают в себя интеллектуальный план бега, который разрабатывает персонализированную тренировку для пользователя, независимо от того, является ли он профессиональным бегуном или новичком, на основе данных его телосложения и истории тренировок, предназначенных для постепенного улучшения беговых способностей.

Часы также предлагают профессиональные советы по обучению на основе данных, которые они собирают со всех датчиков. Он также включает в себя отслеживание до 100 режимов тренировок, включая гольф, скалолазание, езду на велосипеде, плавание на открытой воде, триатлон, беговые лыжи и дайвинг.

Оборудование также было разработано для использования помощника по медицинскому обслуживанию. В этом смысле он имеет множество датчиков (ускорение, гироскоп, магнитометрический, оптический пульсометр, барометр и температуру), которые предлагают мониторинг менструального цикла, уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, сна, респираторного здоровья и давления.

Watch GT 3 Pro поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth и включает микрофон и динамики для ответа и совершения звонков, а также просмотра и написания текстовых сообщений. Он также имеет NFC.

Аккумулятор, которого хватает более чем на семь дней нормального использования (14 дней в случае Huawei Watch GT 3 Pro Titanium), поддерживает быструю беспроводную зарядку на 10 Вт. По словам компании, это означает, что часы заряжаются за десять минут, чтобы обеспечить полный день нормального использования.

Являясь частью подключенной экосистемы Huawei, Watch GT 3 Pro работает на HarmonyOS, но совместим с телефонами под управлением Android, начиная с версии 6, и iOS, начиная с версии 9. Он также предлагает интеллектуального голосового помощника, но только когда он связан с мобильным телефоном Huawei.

Стартовая цена часов Watch Gt 3 Pro составляет 369 евро, и они будут доступны с этой среды в версии из титана диаметром 46 мм, а керамическая версия диаметром 43 мм появится в июне по цене от 599 евро.

Компания также представила часы Watch Fit 2 (от 149 евро) с 1,74-дюймовым экраном с разрешением 336 x 480 дюймов, что на 18,6% больше, чем у предыдущего поколения. В дополнение к 97 режимам обучения, которые он предлагает, он также имеет функции для мониторинга здоровья и вызовов Bluetooth.

Наряду с этим Huawei представила S-Tag — профессиональный датчик движения, который можно цеплять за шнурки.

Особый дизайн Huawei S-Tag позволяет видеть двойную часть, образованную датчиком (с включенным светодиодом), который прикреплен к основанию в форме зажима для крепления, например, на кроссовках или футболке. И все это при весе всего 7,5 граммов. Они выдерживают погружение в воду до 50 метров, так что с ним можно даже плавать.