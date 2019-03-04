Huawei запатентовала безрамочный смартфон в форм-факторе слайдера

Компания Huawei оформила патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) на безрамочный смартфон в достаточно распространенном сейчас форм-факторе слайдера. Напомним, за последнее время на рынок вышло немало таких смартфонов: Vivo NEX, Oppo Find X, Xiaomi Mi MIX 3 и пр. Более того, сама Huawei ранее выпустила такой смартфон под брендом Honor — модель Magic 2.

Ресурс LetsGoDigital, заприметивший недавно выданный китайскому производителю патент, также создал качественные рендеры на основе патентных изображений. Изображения демонстрируют узкие рамки и механизм слайдера — при сдвиге экрана вниз открывается доступ к фронтальной камере. То есть, все как у Xiaomi Mi MIX 3 и Honor Magic 2. Но если у Honor Magic 2 основная камера состоит из трех модулей, то здесь она нарисована двойной. Это явно говорит, что речь о модели среднего уровня, тогда как во флагманские модели Huawei сейчас ставит не меньше трех основных камер.

На задней панели сканера отпечатков пальцев не видно, так что он либо встроен под поверхность экрана, либо в кнопку включения на боковой панели.

Не так давно Huawei зарегистрировала торговые марки P Smart X и P Smart Z. С учетом этого вполне логично предположить, что этот дизайн предназначен для будущего смартфона серии P Smart. Но, как обычно, наличие патента ничего не гарантирует.

Источник: Letsgodigital