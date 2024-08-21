Худшая сделка со времен финансового кризиса: кредит в $13 млрд на покупку Twitter Илоном Маском создает проблемы банкам

Деньги, которые Илон Маск занял на покупку Twitter, превратились в худшую сделку финансирования слияния для банков со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

Семь банков, вместе с Morgan Stanley и Bank of America, заняли деньги холдинговой компании миллиардера, чтобы в октябре 2022 года сделать социальную сеть, которая теперь называется X, частной. Банки, которые предоставляют кредиты на поглощение, обычно продают долг другим инвесторам, чтобы снять его со своих балансов и заработать на комиссиях. На этот раз они не смогли погасить задолженность без значительных убытков, главным образом из-за слабых финансовых показателей X, поэтому заем «зависла» на их балансах.

По словам людей, участвовавших в сделке, списания, возникшие в результате этого, подорвали кредитные портфели банков и в одном случае были фактором, который ограничил компенсацию отдела слияния банка. Стоимость займов, предоставленных Маску, быстро упала после завершения приобретения за $44 млрд. Но новый анализ показывает, как постоянная низкая эффективность поставила сделку на историческую территорию.

Согласно данным PitchBook LCD, кредиты Twitter «висят» дольше, чем любая подобная неперепроданная сделка со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда было гораздо больше приостановленных сделок, но банки, как правило, все еще могли продать или списать большую часть своего приостановленного долга в течение примерно года после выдачи кредитов. Одна из незавершенных сделок, приобретение долгов на $20 млрд в 2007 году, закончилась банкротством примерно через 12 месяцев после того, как банки предоставили средства.

По словам причастных, банки согласились подписать сделку, которая даже по словам Маска, была завышенной, сделали это в основном потому, что привлекательность банковского обслуживания самого богатого человека мира была слишком соблазнительной, чтобы от нее отказаться. Маск и другие инвесторы вложили около $30 млрд, чтобы купить компанию и предоставили банкам определенную «подушку» на случай, если что-то пойдет не так.

Займы на Twitter, наряду с другими зависшими сделками, в свое время помогли некоторым банкам повысить позиции в инвестиционно-банковских лигах. Рейтинг является основной частью того, как банки рекламируют себя клиентам, и может влиять на вознаграждение. Dealogic, Bank of America и Morgan Stanley занимали первые два места в таблицах американских банковских инвестиционных банков в 2021 и 2022 годах в течение нескольких кварталов до того, как Маск купил Twitter. В 2023 и 2024 годах JPMorgan и Goldman Sachs, которые не финансировали сделку с Twitter, удержали первые позиции.

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Банки Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho и Société Générale смогли получить значительные проценты по кредитам X. Обычно они рассчитаны на семь-восемь лет и имеют ставки на несколько процентных пунктов выше, чем для компаний инвестиционного уровня. Поэтому банки понесут небольшой ущерб, если X сможет покрыть свои процентные обязательства и погасить основную сумму долга, когда наступит срок погашения кредита.

Но почти два года спустя после приобретения Маском бизнес X все еще пытается выбраться из глубокой ямы, в которую он попал в его собственности. В прошлом году компания заявила, что ее стоимость упала более чем наполовину, примерно до $19 млрд. Хотя последние данные показывают, что использование платформы выросло на фоне взрыва политических новостей в последние недели, нет свидетельств того, что это приведет к значительному восстановлению доходов от рекламы. Некоторые публичные комментарии и твиты Маска затруднили продажу долга.

Маск заявил, что его годовые процентные выплаты составляют около $1,5 млрд.

С приближением двухлетнего срока кредитов на Twitter банки не смогли их перепродать, даже несмотря на уменьшение их стоимости на сотни миллионов долларов. Задолженность уменьшает прибыль банков, а содержание высокорискованных кредитов непосредственно на балансе вызывает больше внимания со стороны регуляторов. Зависшие займы также сократили годовой заработок некоторых инвестиционных банкиров.

В начале прошлого года на нью-йоркском ужине ведущим инвестиционным банкирам Barclays из группы по слияниям и поглощениям было сообщено, что компенсация для всех присутствующих будет сокращена как минимум на 40% по сравнению с предыдущим годом. У банка было несколько приостановленных сделок, что негативно повлияло на его эффективность, но X был бесспорно самой большой из них. По словам свидетелей, после того, как банкирам выплатили премии за год, около 50 из более 200 руководящих директоров Barclays покинули фирму.

В начале этого года банки обсудили возможный план реструктуризации сделки, согласно которому Маск мог бы погасить часть непогашенной задолженности X, а банки согласились бы снизить процентные выплаты. Но X не выполнил план.

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С одной стороны, банки стремятся получить возможности для работы с Маском и его шестью компаниями. В частности, многие соблазнились возможным первичным размещением на бирже акций SpaceX или Starlink как событием, приносящим комиссию, которую инвесторы не хотят пропустить.

Источник: The Wall Street Journal