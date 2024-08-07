«Я хотел мира, но это война». Маск подает в суд на рекламодателей, которые ушли из X/Twitter — в прошлом году он публично их послал

Очередной день — очередной иск от Илона Маска.

На этот раз миллиардер нацелен на рекламодателей, которые массово покинули X/Twitter в прошлом году из-за противоречивой политики соцсети. Сообщалось, что реклама компаний размещалась возле антисемитских или пронацистских публикаций.

После этого на большой технологической конференции Маск публично послал рекламодателей, а гендиректору Disney Бобу Айгеру показал со сцены средний палец (со слов Futurism).

Где-то через два месяца после этого, когда X потерял рекордные доходы от рекламы, Илон написал твит, в котором признал, что «время от времени стреляет себе в ногу». Сейчас миллиардер, похоже, нацелен обратиться в суд:

«Мы пробовали достичь мира в течение 2 лет, а теперь это война», — написал Маск в Twitter, обнародовав открытое письмо от гендиректора X Линды Яккарино.

В письме Яккарино пишет, что «после работы в СМИ и рекламе думала, что видела все».

«Тогда я прочитал отчет Комитета по правовым вопросам Палаты представителей США под названием «Вред GARM (Глобального альянса ответственных СМИ)» в прошлом месяце. В отчете говорится, что их расследование обнаружило доказательства незаконного бойкота против многих компаний, включая X… Вот почему сегодня X подал антимонопольный иск против GARM, Всемирной федерации рекламодателей, а также членов GARM, CVS Health, Mars, Orsted и Unileve».

Всего за день до этого Маск анонсировал еще один иск (который уже ранее отменял) — к соучредителям OpenAI Сэму Альтману и Грегу Брокману, которые якобы поймали Маска «на крючок длительной аферы» и обманули относительно истинной цели компании.

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