Virgin Hyperloop One объявила о планах по строительству пассажирской системы в Индии, тестовый участок откроют к 2021 году

До этого момента компания Virgin Hyperloop One (бывшая Hyperloop One) лишь хвасталась установлением скоростных рекордов для своего прототипа капсулы Hyperloop и строила на бумаге потенциальные (экономически целесообразные) маршруты высокоскоростных транспортных линий, параллельно ведя переговоры об их строительстве с разными странами. Но никаких конкретных заявлений или договоренностей с властями мы не слышали со дня подписания партнерского соглашения с властями Дубая (никаких обновлений по той сделке пока нет). На этом фоне особенно интересным выглядит заявление Virgin Hyperloop One о планах строительства пассажирской системы Hyperloop в Индии. Причем в данном случае есть хотя бы какая-то конкретика. Говоря точнее, тестовый участок трассы должны открыть в 2021 году.

Virgin Hyperloop One подписала соответствующее партнерское соглашение с властями индийского штата Махараштра.

Линия Hyperloop в Индии, которая вполне может стать первой рабочей транспортной системой такого типа (разве что автор идеи «вакуумных поездов» – Илон Маск – справится быстрее), соединит индийский мегаполис Мумбаи с городом Пуна, причем маршрут будет пролегать через международный аэропорт Мумбаи.

Ожидается, что высокоскоростная линия Hyperloop позволит сократить время поездки из Пуны в Мумбаи (около 160 км) с нынешних трех с лишним часов до 15-20 минут.

По словам небезызвестного предпринимателя Ричарда Брэнсона, этот маршрут соединит 26 млн людей, проживающих в этих городах, и будет ежегодно обслуживать пассажиропоток в 150 млн человек.

Справедливости ради отметим, что в случае других потенциальных маршрутов Hyperloop, проект строительства линии Мумбаи – Пуна еще должен получить технико-экономическое обоснование, на которое отводится шесть месяцев. Но если предварительные расчеты подтвердятся, то власти сразу дадут зеленый свет на начало строительства. Демонстрационный участок должен быть готов за 2-3 года после подписания окончательного соглашения – к 2021 году, тогда как всю ветку планируют достроить к 2028 году.

