The Boring Company Илона Маска получила разрешение на строительство подземного объекта в Вашингтоне в рамках проекта Hyperloop

Вчера Virgin Hyperloop One сообщила о заключении партнерского соглашения с властями Индии, где прописано намерение компании построить в этой стране первую высокоскоростную пассажирскую систему Hyperloop. Во вчерашней новости мы отмечали, что у Virgin Hyperloop One, которая уже несколько лет занимается развитием идей «вакуумных поездов» Hyperloop есть все шансы стать первой, если ее компания The Boring Company, принадлежащая автору изначальной концепции «Гиперпетли» Илону Маску, ее не опередит. И вот вскоре после анонса Virgin Hyperloop One упомянутая The Boring Company сделала свой выход.

Издание The Washington Post сообщило, что бурильное предприятие Илона Маска получило разрешение на прокладку тоннеля в Вашингтоне. Речь о том самом проекте системы по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, на который Маску ранее дали устное разрешение (мы писали об этом прошлым летом).

Пока особых подробностей (протяженность предполагаемого тоннеля, сроки эксперимента и другие детали соглашения) нет, известно лишь, что подготовительные работы начнутся к северу от Национальной аллеи. Представитель The Boring Company отметил, что в будущем при условии успешного развития проекта в этом месте может расположится одна из станций системы Hyperloop.

По сути, эта новость – еще одно подтверждение серьезности намерений The Boring Company по коммерциализации идеи скоростной транспортной системе Hyperloop, от которой Маск поначалу отказался из-за занятости проектами в SpaceX и Tesla, но в прошлом году все же решился лично взяться за реализацию системы.

Напомним, в прошлом году прототип капсулы Hyperloop собственной разработки SpaceX/Tesla на пробном заезде разогнали свыше 350 км/ч, а Маск заверил, что достичь 500 км/ч не составит большого труда.

Источник: The Washington Post и The Verge