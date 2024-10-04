Хирурги провели эндоскопию на расстоянии 9300 км с помощью контроллера PlayStation

Видимо, врачи будущего будут искать ассистентов не по диплому, а по рейтингу в Call of Duty.

Хирурги из Швейцарии провели эндоскопию Эндоскопия — медицинская процедура, при которой используется специальный инструмент (эндоскоп) для осмотра внутренних органов или полостей тела. на свинье, которая находилась за 9300 км в Гонконге. Как сообщает Fox News, врачи совместили роботизированные системы с магнитными эндоскопами.

Швейцарский хирург руководил процедурой из Цюриха с помощью контроллера PlayStation 3 Move, а другие тесты показали использование контроллера DualSense. Такая система позволила точно управлять эндоскопом благодаря передаче данных в реальном времени.

Эта разработка открывает новые возможности для удаленных операций в регионах, где не хватает квалифицированных специалистов. Так же планируют сократить задержку во время операций до менее чем 300 миллисекунд, что является ключевым для обеспечения мгновенного реагирования хирургов.

Несмотря на достигнутый прогресс, остаются определенные проблемы. Среди них — необходимость быстрого и надежного интернет-соединения, а также налаживание бесперебойного общения между хирургом и локальной командой медиков.

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Источник: mp1st

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