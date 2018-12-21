IBM расширяет сотрудничество с Samsung и будет заказывать производство чипов по 7-нм техпроцессу

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Компания IBM сообщила о заключении соглашения с компанией Samsung относительно производства микропроцессоров на базе 7-нанометрового техпроцесса для IBM Power Systems, IBM Z, LinuxONE, высокопроизводительных компьютерных систем и облачных решений.

Отмечается, что данное соглашение «объединяет передовое производство полупроводников Samsung с высокопроизводительными архитектурами процессоров IBM». Кроме того, соглашение расширяет и продлевает 15-летнее стратегическое сотрудничество в сфере исследований и разработки между двумя компаниями, являющимися частью IBM Research Alliance.

В рамках данного сотрудничества были разработаны различные «первые в отрасли» решения, такие как технология NanoSheet Device для перехода к нормам производства менее 5 нм, первое 7-нанометровое производство тестовых чипов, первое производство по технологии High-K Metal Gate (HKMG).

Источник: IBM