IDC: Глобальные поставки ПК во втором квартале 2021 года выросли на 13,2%





Как свидетельствуют данные аналитической компании IDC, во втором квартале 2021 года наблюдался продолжающийся рост спроса на компьютерную технику. Даже с учётом глобальной нехватки компонентов и проблем с логистикой, мировые поставки ПК (включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции), достигли 83,6 млн единиц. Это на 13,2% больше, чем во втором квартале 2020 года. При этом повышенный спрос на ПК в сочетании с дефицитом, который сильно повлиял на предложение ноутбуков, привел к тому, что в этом периоде рост поставок настольных компьютеров опередил рост продаж ноутбуков.

Как отмечают в IDC, высокий спрос привёл к появлению новых поставщиков. В то время как Топ-5 производителей компьютерной техники продолжают увеличивать объёмы продаж, более мелкие поставщики также способствовали росту, предлагая уникальные функции или нишевые решения. Лидером рынка является компания Lenovo, которая смогла реализовать более 20 млн компьютеров, захватив 23,4% доли рынка. Показатели прочих компаний представлены в следующей таблице.

Также отмечается, что годовые темпы роста остаются высокими. Но, тем не менее, наблюдаются и первые признаки замедления потребительского спроса, поскольку люди меняют приоритеты в расходах после почти года агрессивной покупки ПК. Рост поставок компьютеров во втором квартале 2021 года составил 13,2%, в первом квартале 2021 года – 55,9%, в четвёртом квартале 2020 года – 25,8%.

Источник: techpowerup