Игровой ноутбук EUROCOM Sky Z7 R2 получил возможность апгрейда, а его топовая конфигурация с Core i9-11900K и 128 ГБ памяти стоит $8250





Компания EUROCOM подготовила к выпуску новый ноутбук Sky Z7 R2, который обладает возможностями модернизации компонентов, типичными для настольных систем. Что интересно, ранее компания уже предлагала подобный подход в своих мобильных рабочих станциях. Но она впервые внедрила такую возможность в игровой продукт.

Во-первых, ноутбук EUROCOM Sky Z7 R2 можно полностью модернизировать. Его модульные слоты позволяют модернизировать процессор, видеокарту, память, хранилище и даже ЖК-дисплей и многие другие компоненты. Его можно обновлять так же, как и любой современный настольный ПК, но разница в том, что комплектующие продаются самой EUROCOM. Во-вторых, сама по себе система представляет собой мощную конфигурацию с компонентами, привычными для настольных систем.

Так, ноутбук EUROCOM Sky Z7 R2 содержит материнскую плату на базе набора системной логики Intel Z590 и настольный процессор, устанавливаемый в разъём LGA1200. Конфигурация может включать чипы вплоть до Intel Core i9-10900K или Core i9-11900K. Подсистема оперативной памяти выполнена на базе четырёх слотов SODIMM и поддерживает установку до 128 ГБ памяти DDR4 с частотой до 3600 МГц. Подсистема хранения данных может содержать твердотельные накопители суммарной ёмкостью до 32 ТБ. Всего можно установить четыре накопителя: три M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 и один с поддержкой PCIe 4.0. На выбор пользователей предлагаются видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 3070 и 3060 в виде модуля MXM 3.1.

Дополнительно ноутбук несёт на борту сетевой адаптер Killer E3000 с портом 2.5GB LAN RJ-45, модуль беспроводной связи WiFi 6, клавиатуру с RGB подсветкой отдельных клавиш, модуль TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев. Звуковая подсистема выполнена на базе чипа Creative Super X-Fi Ultra DSP, карты Creative Sound Blaster Atlas и преобразователя ESS SABRE HiFi DAC. Из интерфейсов подключения доступны два порта Thunderbolt 4.0/Type-C, один USB-C 3.2 Gen2, три USB-A 3.2 Gen2, два miniDP 1.4, один HDMI 2.0, два звуковых разъёма. Размеры ноутбука составляют 399x319x44 мм при массе 3,8 кг.

Топовая конфигурация ноутбука EUROCOM Sky Z7 R2 с процессором Intel Core i9-11900K и 128 ГБ DDR4 3200 МГц (заявлена поддержка модулей 3600 МГц, но в конфигурации они пока не упоминаются) оценивается в $8250. Это только цена «железа» – без стоимости калибровки, программного обеспечения и дополнительного периферийного оборудования.

Источник: wccftech