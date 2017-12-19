IKEA официально объявила о планах выйти на рынок Украины

Не нуждающаяся в особом представлении компания IKEA давно перестала быть обычной сетью магазинов мебели и товаров для дома. В последнее время в ассортименте компании все чаще появляются продукты, сочетающие в себе различную электронику. И это не только столы со встроенной беспроводной зарядкой для гаджетов. Недавно компания заключила партнерство с производителем аудиотехники Sonos с целью выпуска высокотехнологических аудиоустройств для дома. А сегодня IKEA преподнесла новость, которой обрадуются многие украинцы – шведский холдинг начнет официально работать в Украине. Правда, это произойдет «не завтра».

Первый магазин IKEA планирует открыть в Украине в ближайшие два года. Конечно же, свою экспансию на украинский рынок IKEA начнет со столицы – Киева. Как раз сейчас IKEA подыскивает наиболее подходящую бизнес-модель, которая позволила бы компании открыть первый магазин. Решения, связанные с дальнейшим развитием сети и открытием новых магазинов в других украинских городах, будут приниматься исходя из результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей.

Развитием IKEA в Украине будет заниматься «IKEA Юго-Восточная Европа», входящая в холдинг IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Эта же компания представляет интересы холдинга в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

«Мы идем в Украину с видением того, как изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Наша компания представит широкий выбор доступных товаров для дома в Украине, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны потребителей», – отметил менеджер по продажам «IKEA Юго-Восточная Европа» Стефан Вановербеке.