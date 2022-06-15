IKEA продает все свои заводы в россии и увольняет сотрудников

15 июня IKEA подтвердила намерение продать все четыре завода и закрыть весь бизнес в россии, поскольку не видит возможности возобновить продажи в стране-агрессоре в ближайшем будущем.

Еще в начале марта шведский производитель мебели и товаров для дома приостановил работу в россии и беларуси, которая является союзником страны-террориста, из-за военной агрессии против Украины. Мебельный гигант также отказался от древесины из россии. Сейчас IKEA вслед за McDonald’s и другими мировыми компаниями и брендами из разных сфер решила полностью выйти из страны-агрессора.

IKEA продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и уже ищет покупателей. Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работать в россии, уточнили в пресс-службе компании, но сами магазины IKEA не будут работать.

«К сожалению, ситуация не улучшилась, и сокрушительная война продолжается. Предприятия и цепи поставок во всем мире испытали серьезное негативное влияние, и мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. В этой связи Inter IKEA Group и Ingka Group решили перейти к следующему этапу с дальнейшим сокращением бизнеса в россии и беларуси. Розничный бизнес IKEA в россии остается на паузе. Это решение требует оптимизации, которая в том числе коснется многих сотрудников» ИКЕА

Сколько людей сократят, не уточняется. IKEA реализует запасы товаров на складах через интернет-магазин. Распродажа остатков состоится где-то в июле, сообщил источник российского Forbes.