IBM полностью уходит из россии, а Microsoft «существенно сократит» бизнес в стране-агрессоре — это затронет более 400 сотрудников

С каждым днем ​​все больше технологических и финансовых компаний покидают российский рынок из-за развязанной путинским режимом полномасштабной войны в Украине. Почти одновременно список пополнили две известные транснациональные компании — IBM и Microsoft. Первая решила полностью покинуть российский рынок, а вторая «значительно сократит» бизнес в стране-агрессоре, что в свою очередь затронет более 400 сотрудников.

В конце марта Reuters сообщал, что сотрудники Microsoft, SAP SE и IBM не разделяют решения руководства продолжать бизнес в россии с клиентами, не попавшими под санкции, и призывают полностью прекратить какие-либо операции.

В начале марта «Голубой гигант» приостановил все поставки клиентам в Россию, а сейчас решил полностью выйти из страны-агрессора. Решение было принято 30 мая в связи с продолжающейся в Украине войной с 24 февраля. Гендиректор IBM Арвинд Кришна пообещал, что руководство предоставит российским сотрудникам «всю необходимую поддержку в переходный период».

Относительно Microsoft, 4 марта редмондский гигант сообщил, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России, однако не полностью, а частично. Теперь руководство Microsoft приняло решение «существенно сократить операции в россии». Сообщается, что новые ограничения коснутся более 400 сотрудников. Значит ли это сокращение штата, не уточняется.

«Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы обеспечить полную поддержку в это трудное время» из заявления представителя Microsoft изданию Bloomberg

Ранее бизнес в России приостановил американский технологический гигант Oracle.