Илон Маск обещает показать в действии новую версию робота-нейрохирурга Neuralink уже через два дня

Нейротехнологический стартап Neuralink, основанный Илоном Маском в 2017 году, в эту пятницу, 28 августа, проведет стрим с демонстрацией второго поколения нейрохирургического робота, предназначенного для безопасного вживления высокотехнологических «нитей» будущего нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере, добавив, что улучшенная версия робота все еще далека от LASIK (самая распространенная методика эксимер-лазерной коррекции зрения), но в ближайшие пару лет технология и процедура вживления имплантата должна стать такой же простой.

Yes, will show V2. Still far from LASIK, but could get pretty close in a few years.

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020