Илон Маск обещает показать в действии новую версию робота-нейрохирурга Neuralink уже через два дня





Нейротехнологический стартап Neuralink, основанный Илоном Маском в 2017 году, в эту пятницу, 28 августа, проведет стрим с демонстрацией второго поколения нейрохирургического робота, предназначенного для безопасного вживления высокотехнологических «нитей» будущего нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере, добавив, что улучшенная версия робота все еще далека от LASIK (самая распространенная методика эксимер-лазерной коррекции зрения), но в ближайшие пару лет технология и процедура вживления имплантата должна стать такой же простой.

Yes, will show V2. Still far from LASIK, but could get pretty close in a few years. — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Еще в прошлом месяце Маск обещал сделать крупное обновление по проекту нашумевшего нейроинтерфейса. Теперь же он подтвердил, что планы остались в силе.

Прямая трансляция на канале Neuralink в YouTube начнется 28 августа в 18:00 по североамериканском восточном времени — из-за разницы часовых поясов у нас будет 01:00 ночи 29 августа.

Neuralink планирует разработать безопасную и относительно доступную технологию, которая позволит вживлять импланты парализованным людям, чтобы те могли свободно использовать телефоны и компьютеры. Мы подробно рассказывали о том, что представляет собой Neuralink и какие цели преследует по итогам презентации в прошлом году, где была показана первая версия нейрохирургического робота и микросхема с интерфейсом USB-C для считывания данных. Тогда Neuralink говорила о планах перейти к первым испытаниям на людях в конце 2020 года. Судя по всему, пока разработка идет по графику.

Можно вспомнить, что в 2017 году Илон Маск обещал коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения – за четыре. В другом старом интервью он говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества.

Источник: Илон Маск Twitter